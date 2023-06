Pogoda Boże Ciało 2023. Nagła zmiana pogody przed długim weekendem

Jak informuje portal twojapogoda.pl, do Polski napływa coraz cieplejsze, acz coraz wilgotniejsze powietrze. - To oznaka, że w niestabilnej masie zaczną się rozbudowywać chmury burzowe, które są nadzieją na tak potrzebne roślinności opady deszczu - czytamy w artykule. W poniedziałek (5 czerwca) burze i deszcz pojawią się miejscami na południu i południowym zachodzie kraju. We wtorek (6 czerwca) deszcz opanuje już całą południową część Polski. Na tym nie koniec. W środę (7 czerwca) słoneczną pogodą będą mogli cieszyć się jedynie mieszkańcy na północnym zachodzie obszarze kraju. Nagła zmiana pogody przed Bożym Ciałem każe sobie postawić pytanie. Co z pogodą w długi weekend czerwcowy?

Jaka pogoda w Boże Ciało? Długi weekend pod znakiem pierwszych upałów, burz i deszczu

W Boże Ciało (8 czerwca) i w kolejnych dniach długiego weekendu (9-10 czerwca) opady spodziewane są na południu, wschodzie i centrum kraju. - Sumy opadów w południowej połowie kraju sięgną 15-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie w burzach do 50 litrów - informuje twojgapogoda.pl. I chociaż w Boże Ciało i długi weekend będzie padać, to ma być bardzo ciepło. Prognozy na Boże Ciało i długi weekend mówią nawet o 30 stopniach Celsjusza w cieniu na zachodzie i północy kraju. Nawet tam, gdzie ma padać najwięcej, prognozowana jest temperatura maksymalna w granicach 20-25 stopni Celsjusza.

Nadchodzący tydzień wg modeli numerycznych👇🔸 północ i częściowo centrum kraju pod wpływem wyżu z suchą, słoneczną☀️ pogodą,🔸 południe w zasięgu wilgotnej masy powietrza z przelotnymi opadami deszczu💦 i burzami⛈️ (⚠️ w #burza możliwe intensywne, punktowe opady🧵 (1/2) pic.twitter.com/15cgitOeWA— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 4, 2023

Pogoda na Boże Ciało. Długi weekend pod znakiem deszczu. Będą podtopienia?

W poprzednich artykułach zwracaliśmy uwagę, jak bardzo potrzebny jest deszcz. Jego brak może grozić suszą. Grunt jest wyschnięty i spękany. Wydawać by się mogło, że nadchodzące opady deszczu, prognozowane na Boże Ciało i długi weekend, będą pomocne. Niestety, suchy grunt będzie wchłaniać deszczówkę bardzo powoli i w ograniczony sposób. Oznacza to, że niewchłonięta woda spłynie do i doprowadzi do podtopień. Co gorsza, problem suszy nie zostanie rozwiązany.

Dopiero w niedzielę (11 czerwca), a więc w ostatni dzień długiego weekendu czerwcowego wrócimy do słonecznej i suchej pogody w całym kraju. Zrobi się nieco chłodniej, na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Taka pogoda ma się utrzymać przez kilka najbliższych dni.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Sonda Czy lubisz upały? TAK! Bardzo NIE! Wolę kiedy nie jest zbyt gorąco