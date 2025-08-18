IMGW o uderzeniu gorąca. Temperatury ostro w górę, a to nie wszystko

IMGW podał szczegóły najnowszej prognozy pogody na wtorek (19 sierpnia 2025) dla Polski. Na północnym zachodzie kraju zrobi się gorąco - nawet do 27 stopni. Synoptycy zwracają również uwagę na porywisty wiatr. Są też dobre wieści, związane z najbliższymi godzinami. Prognozę analizujemy poniżej.

  • Najnowsza prognoza IMGW na wtorek (19 sierpnia 2025) jest optymistyczna. Będzie ciepło i w dodatku bez deszczu. Polacy muszą wziąć pod uwagę porywisty wiatr.
  • Najcieplej powinno być w okolicach Szczecina, Gdańska i Bydgoszczy. W całym kraju temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni Celsjusza.
  • To przedostatni dzień w tym tygodniu z dominacją słonecznej i ciepłej pogody. Później przyjdzie ochłodzenie, wrócą również opady deszczu!

Pogoda na jutro, 19 sierpnia: IMGW zapowiada noc z poniedziałku na wtorek

IMGW zaktualizował prognozę pogody na 19 sierpnia. Wynika z niej, że w nocy zachmurzenie będzie małe, tylko miejscami umiarkowane. Synoptycy mają ważne informacje dla kierowców. - Lokalnie, głównie na północy i w kotlinach sudeckich, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - zapowiadają meteorolodzy Instytutu w prognozie na najbliższą noc.

Temperatura ukształtuje się na poziomie od 8 do 13 stopni, tylko nad morzem od 14 do 16 stopni Celsjusza. W nocy Polakom nie będzie dokuczał silny wiatr. Wszystko wskazuje na to, że późne godziny zdominują spokojne warunki atmosferyczne.

Ciepły, a miejscami gorący wtorek. Nowa prognoza pogody

Synoptycy z IMGW przekazuję, że we wtorek dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na niebie znów zobaczymy sporo słońca. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 23 do 26 stopni Celsjusza, tylko w kotlinach górskich i nad samym morzem miejscami od 20 do 22. Jeśli chodzi o duże miasta, najcieplej będzie w okolicach:

  • Szczecina
  • Bydgoszczy
  • Poznania
  • Gdańska
  • Warszawy
  • Łodzi
  • Zielonej Góry

We wspominanych rejonach temperatury powinny przekroczyć 25 stopni. - Na południowym wschodzie wiatr będzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby, chwilami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków południowych i zachodnich - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 19 sierpnia. Eksperci Instytutu nie wspominają o opadach deszczu. Szczegóły prognozy pogody na 19 sierpnia widać na załączonej mapie:

Pogoda IMGW na 19 sierpnia

i

Autor: IMGW Pogoda IMGW na 19 sierpnia

Załamanie pogody kwestią godzin

Niestety, wszystko wskazuje na to, że druga część tygodnia przyniesie załamanie pogody. Od czwartku (21 sierpnia) będziemy notować ochłodzenie, a na północy i południu kraju możliwe opady deszczu oraz burze. Będzie to zapowiedź niezbyt przyjemnego weekendu, w trakcie którego na pewno przydadzą się parasole. Temperatury nie będą typowe dla letniej pory roku. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

