IMGW opublikowało prognozę pogody na czwartek 4 grudnia 2025.

Gęste mgły, deszcz i deszcz ze śniegiem drastycznie ograniczą widoczność, zwłaszcza na drogach.

Sprawdź, w których regionach kraju warunki będą najtrudniejsze i jak przygotować się na nadchodzącą aurę.

W czwartek, 4 grudnia 2025 czekają nas trudne warunki pogodowe. Jak informuje IMGW, w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite, choć na południu kraju możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, a na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach lokalnie deszcz ze śniegiem. Największym utrudnieniem będą jednak silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność.

Mgła sparaliżuje Polskę. Gdzie będzie najgorzej?

Widzialność może być ograniczona do około 500 m, a początkowo oraz ponownie wieczorem nawet do 100 m. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 2°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7°C, 8°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, a na Przedgórzu Sudeckim chwilami także porywisty, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.

Noc z czwartku na piątek. Prognoza pogody

Noc z czwartku na piątek 4/5 grudnia również nie przyniesie większej poprawy. Zachmurzenie pozostanie duże i całkowite, a większe przejaśnienia możliwe są jedynie na południu kraju. Okresami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Utrzymają się także silne zamglenia i mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 3°C, a na Podhalu może spaść do około -2°C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i południowy. W Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.

Jak przygotować się na trudne warunki pogodowe?

Dostosuj prędkość do panujących warunków.

Zachowaj szczególną ostrożność na drogach.

Używaj świateł przeciwmgielnych.

Zadbaj o odpowiedni stan techniczny pojazdu.

Śledź komunikaty pogodowe.