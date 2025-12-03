- IMGW opublikowało prognozę pogody na czwartek 4 grudnia 2025.
- Gęste mgły, deszcz i deszcz ze śniegiem drastycznie ograniczą widoczność, zwłaszcza na drogach.
- Sprawdź, w których regionach kraju warunki będą najtrudniejsze i jak przygotować się na nadchodzącą aurę.
W czwartek, 4 grudnia 2025 czekają nas trudne warunki pogodowe. Jak informuje IMGW, w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite, choć na południu kraju możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, a na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach lokalnie deszcz ze śniegiem. Największym utrudnieniem będą jednak silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność.
Mgła sparaliżuje Polskę. Gdzie będzie najgorzej?
Widzialność może być ograniczona do około 500 m, a początkowo oraz ponownie wieczorem nawet do 100 m. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków.
Temperatura maksymalna wyniesie od około 2°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7°C, 8°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, a na Przedgórzu Sudeckim chwilami także porywisty, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.
Noc z czwartku na piątek. Prognoza pogody
Noc z czwartku na piątek 4/5 grudnia również nie przyniesie większej poprawy. Zachmurzenie pozostanie duże i całkowite, a większe przejaśnienia możliwe są jedynie na południu kraju. Okresami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Utrzymają się także silne zamglenia i mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów.
Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 3°C, a na Podhalu może spaść do około -2°C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i południowy. W Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.
Jak przygotować się na trudne warunki pogodowe?
- Dostosuj prędkość do panujących warunków.
- Zachowaj szczególną ostrożność na drogach.
- Używaj świateł przeciwmgielnych.
- Zadbaj o odpowiedni stan techniczny pojazdu.
- Śledź komunikaty pogodowe.