Niemal cała Polska w ostrzeżeniach. Pogodę można kroić nożem

- IMGW ostrzega wszystkie województwa! Żółte alerty dotyczą gęstych mgieł, które skutecznie utrudniają widoczność. Ponadto synoptycy przekazali najnowszą prognozę synoptyczną na 3 grudnia.
- W środę będzie nieco cieplej, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Opady śniegu tylko w górach. Przydadzą się parasole.
- Sprawdź, jak się ubrać na najbliższe godziny.
Ostrzeżenia IMGW i pogoda na jutro, 3 grudnia
We wtorek, w godzinach porannych ostrzegaliśmy czytelników "Super Expressu" przed gęstymi mgłami. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać również 3 grudnia. - Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników - czytamy w komunikacie dla Warszawy. Jak widać na załączonej mapie (stan na 2 grudnia, 15:45), problem będzie występował we wszystkich województwach.
Większość ostrzeżeń wygasa 3 grudnia, o godzinie 10:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia gęstej mgły oceniane jest w zaznaczonych rejonach na 80%. Uwaga - w nocy z wtorku na środę, lokalnie mgły osadzające szadź. Na Podlasiu możliwe opady mżawki. Temperatura minimalna od -2 do 2 stopni Celsjusza, na południu kraju miejscami spadek temperatury do -4°C, a w kotlinach karpackich do -8 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany.
Środa z delikatną poprawą pogody
W środku tygodnia nie będzie pogodowego przełomu, choć warunki będą lepsze od tych z poniedziałku, czy wtorku. Do kierowców i pieszych ponownie apelujemy o ostrożność, ponieważ widoczność będzie ograniczona. Co jeszcze znajdujemy w prognozie IMGW na 3 grudnia?
- W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, na południu i krańcach zachodnich kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie deszczu ze śniegiem, a wysoko w Sudetach śniegu.
- Silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, a początkowo oraz ponownie wieczorem do 100 m.
- Temperatura maksymalna od około 2°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.
Najcieplej powinno być w okolicach Rzeszowa i Warszawy, a wyraźnie chłodniej w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach. Parasole powinni mieć przy sobie mieszkańcy i goście województw:
- zachodniopomorskiego
- pomorskiego
- warmińsko-mazurskiego
- kujawsko-pomorskiego
- podlaskiego