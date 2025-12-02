Niemal cała Polska w ostrzeżeniach. Pogodę można kroić nożem

IMGW ostrzega wszystkie województwa! Żółte alerty dotyczą gęstych mgieł, które skutecznie utrudniają widoczność. Ponadto synoptycy przekazali najnowszą prognozę synoptyczną na 3 grudnia.

W środę będzie nieco cieplej, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Opady śniegu tylko w górach. Przydadzą się parasole.

Sprawdź, jak się ubrać na najbliższe godziny.

Ostrzeżenia IMGW i pogoda na jutro, 3 grudnia

We wtorek, w godzinach porannych ostrzegaliśmy czytelników "Super Expressu" przed gęstymi mgłami. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać również 3 grudnia. - Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników - czytamy w komunikacie dla Warszawy. Jak widać na załączonej mapie (stan na 2 grudnia, 15:45), problem będzie występował we wszystkich województwach.

i Autor: IMGW / zrzut ekranu/ Materiały prasowe Ostrzeżenia IMGW - 2/3 grudnia 2025

Większość ostrzeżeń wygasa 3 grudnia, o godzinie 10:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia gęstej mgły oceniane jest w zaznaczonych rejonach na 80%. Uwaga - w nocy z wtorku na środę, lokalnie mgły osadzające szadź. Na Podlasiu możliwe opady mżawki. Temperatura minimalna od -2 do 2 stopni Celsjusza, na południu kraju miejscami spadek temperatury do -4°C, a w kotlinach karpackich do -8 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany.

Środa z delikatną poprawą pogody

W środku tygodnia nie będzie pogodowego przełomu, choć warunki będą lepsze od tych z poniedziałku, czy wtorku. Do kierowców i pieszych ponownie apelujemy o ostrożność, ponieważ widoczność będzie ograniczona. Co jeszcze znajdujemy w prognozie IMGW na 3 grudnia?

W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, na południu i krańcach zachodnich kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie deszczu ze śniegiem, a wysoko w Sudetach śniegu.

Silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, a początkowo oraz ponownie wieczorem do 100 m.

Temperatura maksymalna od około 2°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Najcieplej powinno być w okolicach Rzeszowa i Warszawy, a wyraźnie chłodniej w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach. Parasole powinni mieć przy sobie mieszkańcy i goście województw:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

kujawsko-pomorskiego

podlaskiego