Niemal cała Polska w ostrzeżeniach. Pogodę można kroić nożem

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-02 15:57

IMGW zaktualizował ostrzeżenia i pogodę na środę (3 grudnia 2025 r.) dla Polski. Na pierwszy rzut oka widać, że największym problemem są gęste mgły. Mapa jest pełna żółtych alertów. Co jeszcze przyniesie nam środek tygodnia? Wyjaśniamy w poniższym materiale.

Gęsta mgła

i

Autor: Unsplash.com Gęsta mgła
  • IMGW ostrzega wszystkie województwa! Żółte alerty dotyczą gęstych mgieł, które skutecznie utrudniają widoczność. Ponadto synoptycy przekazali najnowszą prognozę synoptyczną na 3 grudnia.
  • W środę będzie nieco cieplej, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Opady śniegu tylko w górach. Przydadzą się parasole.
  • Sprawdź, jak się ubrać na najbliższe godziny.

Ostrzeżenia IMGW i pogoda na jutro, 3 grudnia

We wtorek, w godzinach porannych ostrzegaliśmy czytelników "Super Expressu" przed gęstymi mgłami. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać również 3 grudnia. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników - czytamy w komunikacie dla Warszawy. Jak widać na załączonej mapie (stan na 2 grudnia, 15:45), problem będzie występował we wszystkich województwach.

Ostrzeżenia IMGW - 2/3 grudnia 2025

i

Autor: IMGW / zrzut ekranu/ Materiały prasowe Ostrzeżenia IMGW - 2/3 grudnia 2025

Większość ostrzeżeń wygasa 3 grudnia, o godzinie 10:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia gęstej mgły oceniane jest w zaznaczonych rejonach na 80%. Uwaga - w nocy z wtorku na środę, lokalnie mgły osadzające szadź. Na Podlasiu możliwe opady mżawki.  Temperatura minimalna od -2 do 2 stopni Celsjusza, na południu kraju miejscami spadek temperatury do -4°C, a w kotlinach karpackich do -8 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany.

Środa z delikatną poprawą pogody

W środku tygodnia nie będzie pogodowego przełomu, choć warunki będą lepsze od tych z poniedziałku, czy wtorku. Do kierowców i pieszych ponownie apelujemy o ostrożność, ponieważ widoczność będzie ograniczona. Co jeszcze znajdujemy w prognozie IMGW na 3 grudnia?

  • W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, na południu i krańcach zachodnich kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie deszczu ze śniegiem, a wysoko w Sudetach śniegu.
  • Silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, a początkowo oraz ponownie wieczorem do 100 m.
  • Temperatura maksymalna od około 2°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Najcieplej powinno być w okolicach Rzeszowa i Warszawy, a wyraźnie chłodniej w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach. Parasole powinni mieć przy sobie mieszkańcy i goście województw:

  • zachodniopomorskiego
  • pomorskiego
  • warmińsko-mazurskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • podlaskiego
