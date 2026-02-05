Gołoledź nie odpuści w tym miejscu Polski! Kolejny dzień prawdziwego pogodowego armagedonu. Pogoda na 6.02.2026

Agnieszka Przystaś
2026-02-05 10:21

Synoptycy  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali najnowszą prognozę na piątek, 6 lutego 2026. Wynika z niej, że wciąż czekają nas opady deszczu, mżawki, czy śniegu. Opady mogą marznąć, powodując gołoledź. Gdzie będzie najgorzej? Szczegóły prognozy poniżej.

Silna gołoledź paraliżuje Dolny Śląsk!

Autor: Golla Tomasz / Super Express
  • Synoptycy IMGW ostrzegają, że w piątek 6 lutego 2026 oraz w nocy z piątku na sobotę gołoledź nie odpuści, szczególnie na północy kraju.
  • Temperatury wahać się będą od -2°C na Suwalszczyźnie do 9°C na południu, a wiatr będzie słaby.
  • Sprawdź, gdzie będzie najgorzej.

Mróz i gołoledź w Polsce. Gdzie będzie najgorzej?

Według najnowszych prognoz pogody IMGW, w piątek 6 lutego 2026 zachmurzenie w dzień będzie duże, na południu kraju większe przejaśnienia. Niestety, wciąż może występować gołoledź.

- Miejscami opady słabego deszczu lub mżawki, a na północy także śniegu z deszczem i deszczu, lokalnie marznącego i powodującego gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu – czytamy w komunikacie IMGW.

Na termometrach od -2°C do nawet 9°C.

- Temperatura maksymalna od -2°C na Suwalszczyźnie, około 1°C w centrum, do 9°C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich – informują eksperci.

Gołoledź i utrudnienia na Dolnym Śląsku
Noc z piątku na sobotę 6/7.02.2026. Co mówią prognozy?

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę 6/7.02.2026 prognozowane jest zachmurzenie na ogół duże. Synoptycy nie mają dobrych wieści – miejscami wciąż występować będzie gołoledź.

- Miejscami opady słabego deszczu lub mżawki, lokalnie marznące i powodujące gołoledź, a na północnym wschodzie także opady śniegu. Wysoko w górach słabe opady śniegu – informują.

Temperatura minimalna na północy od -6°C do -2°C, na pozostałym obszarze od -2°C do 2°C. Wiatr słaby, na północy wschodni i północno-wschodni, na południu zmienny.

Pogoda nie będzie nas rozpieszczać, dlatego warto śledzić alerty pogodowe i prognozę pogody. Jeśli nie musisz- nie wychodź z domu, gdy pojawi się szklanka na drogach. Jeśli jednak musisz wyjść, zachowaj ostrożność szczególnie wsiadając za kierownicę.

IMGW
POGODA