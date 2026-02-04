Gołoledź sparaliżuje Polskę? IMGW alarmuje! Marznący deszcz i śnieg to nie wszystko

IMGW ostrzega przed gołoledzią i marznącym deszczem, które mogą sparaliżować Polskę w czwartek 5 lutego 2026 roku.

Niebezpieczne warunki na drogach i przez opady deszczu, deszczu ze sniegiem oraz marzący deszcz.

Sprawdź, w których regionach Polski będzie najgorzej. Prognoza IMGW.

IMGW prognozuje na czwartek (5 lutego) zachmurzenie duże i całkowite, na południu kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Prognozy przedstawiają się wręcz niebezpiecznie! Synoptycy mówią o gołoledzi i marznącym deszczu.

- Na północy opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoledź, w pasie centralnym opady deszczu ze śniegiem i deszczu, także marznącego i powodującego gołoledź, na południu okresami opady deszczu, tylko wysoko w górach śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura maksymalna od -4°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum, do 7°C miejscami na południu. Jak podaje IMGW, wiatr w czwartek będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach początkowo do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h, później słabnący, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na jutro. Noc z czwartku na piątek (5/6.02.2026)

Z informacji ekspertów z IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (5/6.02.2026) zachmurzenie będzie duże i całkowite, na południu kraju z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Może pojawić się deszcz, marzące opady i mgła.

- Okresami opady deszczu lub mżawki, w północnej części kraju oraz lokalnie w centrum, na wschodzie i południowym wschodzie marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Na południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 m - podają synoptycy.

Temperatura minimalna na północnym wschodzie i północy od -4°C do -2°C, na pozostałym obszarze od -2°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach początkowo do 70 km/h, może powodować zamiecie śnieżne.