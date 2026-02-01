-29 stopni na Podlasiu to nie wszystko. Zapowiadają ekstremalne warunki pogodowe

Nawet -29 stopni w nocy z 1 na 2 lutego

Ostry atak zimy trwa w najlepsze. Pierwsze godziny lutego przyniosły temperatury rodem ze Skandynawii lub dalekiego wschodu. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek zmierzymy się z ekstremalnymi wartościami. - Temperatura minimalna od -29 stopni na północnym wschodzie i -26 stopni na wschodzie, około -20 stopni centrum do -9; -7 na południowym zachodzie - wyliczył IMGW. Na północy, północnym wschodzie i wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowy alert) przed silnym mrozem. W pozostałych regionach mamy kolor żółty. Alertów nie ma tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Na południu kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite i tam miejscami pojawią się słabe opady śniegu. Nad morzem niskie temperatury odczuwalne dodatkowo obniży porywisty wiatr. Zalecamy ostrożność i zwracanie uwagi na lokalne komunikaty meteorologiczne.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na noc z 1 na 2 lutego

Pogoda na poniedziałek: Mróz do -19 stopni i śnieg nie odpuszczają

Na początku tygodnia zima nadal będzie pokazywała groźne oblicze. W poniedziałek, w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południu miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -19 stopni na północnym wschodzie, około -15 stopni w centrum do -6, -3 stopni na południowym zachodzie. Dwucyfrowe mrozy grożą mieszkańcom:

Białegostoku

Olsztyna

Gdańska

Torunia

Bydgoszczy

Warszawy

Lublina

Rzeszowa

Kielc

Łodzi

Poznania

Wiatr miejscami na zachodzie, południu i nad morzem porywisty, podobnie w górskich Sudetach. Trzeba przygotować najcieplejszą odzież. - Prosimy o śledzenie komunikatów pogodowych, zabezpieczenie instalacji wodnych przed zamarznięciem oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach - zaapelowali przedstawiciele MSWIA.

- Aktualne ostrzeżenia dla poszczególnych powiatów są wysyłane w aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania), zachęcamy do pobrania i korzystania - przekazało Ministerstwo.

