Zima nie daje za wygraną. Nawet -20 stopni za oknem! To jeszcze nie koniec

Agnieszka Przystaś
2026-01-29 13:15

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przekazali najnowszą prognozę na piątek 30 stycznia 2026 roku. W dzień możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i miejscami słabych opadów śniegu. Najniższe temperatury odnotujemy na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą nawet -12°C. W nocy temperatura spadnie nawet do -20°C. Sprawdź szczegółową prognozę!

Zima w Lublinie. Miasto tonie w śniegu

i

Autor: Mucha Mariusz / Super Express
  • Zima nie odpuszcza! Sprawdź najnowszą prognozę IMGW na 30 stycznia 2026 roku.
  • Czeka nas duże zachmurzenie, opady śniegu i temperatury spadające nawet do -20°C.
  • Gdzie w Polsce będzie najzimniej i jakie regiony odczują najsilniejsze porywy wiatru?

Jaka pogoda czeka nas 30 stycznia 2026 roku?

Według prognoz IMGW, w piątek 30 stycznia na przeważającym obszarze Polski będzie panowało duże i całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia możliwe są jedynie na północnym wschodzie kraju. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -12°C do -9°C na północnym wschodzie, około -4°C w centrum oraz miejscami na północnym zachodzie, do -1°C; 1°C na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 55 km/h. W górach porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Mroźna noc z opadami śniegu w Polsce. Gdzie będzie najgorzej?

Noc z piątku na sobotę ( 30 na 31 stycznia 2026 roku) przyniesie zróżnicowane warunki pogodowe. Na zachodzie i południu kraju spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na południu i zachodzie, wystąpią słabe opady śniegu.

Miejscami, głównie na południu i zachodzie, słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -20°C; -16°C na północnym wschodzie, około -10°C w centrum, do -5°C; -3°C na południowym zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

