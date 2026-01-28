Dwucyfrowy mróz przyjdzie wcześniej. Atak zimy również w ciągu dnia. To miasto wygląda najgorzej

Dwucyfrowy mróz w prognozie na noc z 28 na 29 stycznia

Zima na całego w końcówce stycznia? Wszystko na to wskazuje. Z prognozy IMGW na noc ze środy na czwartek wynika, że na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach temperatura minimalna wyniesie nawet -11 stopni Celsjusza. W całym kraju termometry pokażą minusowe wartości. To nadal nie wszystko! Warunki na drogach będą dalekie od idealnych, więc ci, którzy po zmroku muszą ruszyć w podróż, powinni zachować szczególną ostrożność. Jak to wygląda we szczegółach?

- Na przeważającym obszarze miejscami słabe opady śniegu, tylko na południowym wschodzie opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 7 cm. Na południowym wschodzie i południu miejscami możliwe marznące opady mżawki powodujące gołoledź. Na wschodzie lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nawet -8 stopni w Olsztynie. Prognoza pogody na czwartek

W czwartek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -2 stopni w centrum i nad morzem do -1 na zachodzie i 0-1 na południu kraju. W Olsztynie termometry pokażą konkretny minus, bardzo zimno będzie również na Pomorzu i Kujawach. Temperatury na plusie możliwe jedynie na Śląsku i Podkarpaciu.

- Miejscami, głównie w południowo-wschodniej połowie kraju oraz nad morzem, słabe opady opady śniegu, tylko na południowym wschodzie okresami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 7 cm - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 29 stycznia.

W górach dość silny i porywisty wiatr może powodować zawieje lub zamiecie śnieżne. Przed weekendem Polacy znowu zmierzą się z ochłodzeniem. Przełom stycznia i lutego przyniesie temperatury maksymalne na poziomie -15 stopni. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

