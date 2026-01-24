Ekstremalny mróz i marznące opady! Gdzie będzie najgorzej?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-01-24 8:15

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega! Nadchodząca doba przyniesie ekstremalne warunki pogodowe w wielu regionach Polski. Synoptycy przewidują silny mróz na północnym wschodzie oraz niebezpieczne opady marznące w południowej i centralnej części kraju. Czy ponownie czeka nas paraliż komunikacyjny? Sprawdź, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza.

Gołoledź paraliżuje Polskę!

Autor: Dąbrowski Paweł / Super Express
  • IMGW alarmuje: mróz i marznące opady mogą utrudnić życie w wielu regionach Polski.
  • Na północnym wschodzie temperatura spadnie nawet do -16 st. C, na południu i w centrum gołoledź.
  • Gdzie dokładnie obowiązują alerty i jak długo potrwają? Sprawdź szczegóły!

Mróz uderzy w północno-wschodnią Polskę. Temperatura spadnie nawet do -16 stopni!

Mieszkańcy wschodniej części województwa mazowieckiego oraz północnej części województwa podlaskiego muszą przygotować się na ekstremalny spadek temperatury. IMGW wydało alerty I stopnia, prognozując, że termometry mogą wskazywać od -13 st. C do nawet -16 st. C.

Tak silny mróz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci oraz osób bezdomnych. Należy pamiętać o odpowiednim ubiorze, unikaniu długotrwałego przebywania na zewnątrz oraz wzajemnej pomocy. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli, 25 lutego, do godziny 8.

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie

Gołoledź znowu sparaliżuje południe i centrum Polski? Alerty IMGW 

Nie tylko mróz będzie dawał się we znaki. Południowa i centralna Polska musi liczyć się z niebezpiecznymi opadami marznącymi. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia dla części województw: wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz dla całego obszaru Dolnego Śląska. Alerty II stopnia, oznaczające jeszcze większe zagrożenie, obowiązują w części województw: opolskiego, łódzkiego i lubelskiego oraz na terenie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Synoptycy przewidują, że w tych rejonach wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki, które będą powodować gołoledź. To z kolei stwarza ogromne zagrożenie dla kierowców i pieszych. Drogi i chodniki mogą zamienić się w ślizgawki, co zwiększa ryzyko wypadków i urazów.

11 zdjęć
