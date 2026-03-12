Pogoda na jutro: Piątek trzynastego nie taki straszny. IMGW podaje szczegóły

W prognozie pogody na 13 marca nie widać burz, ani gwałtownego ochłodzenia. Wręcz przeciwnie, w wielu regionach pogoda zachęci do dłuższych spacerów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i tam tez powieje silniejszy wiatr!

Szczegóły prognozy na najbliższe godziny omawiamy w "Super Expressie".

Najnowsza prognoza IMGW dla Polski

W prognozie na czwartek pojawiły się możliwe burze, ale analiza meteorologów na piątek wygląda korzystniej. Zacznijmy od nocy z 12 na 13 marca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

Na południu okresami zachmurzenie duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie, szczególnie na wschodzie i południu, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów

Wiatr słaby, na zachodzie i północy wzmagający się do umiarkowanego, w rejonie wybrzeża porywisty. W pierwszej połowie nocy na wschodzie wiatr również zmienny. Na wybrzeżu zachodnim porywy wiatru do 55 km/h, wysoko w Sudetach do 80 km/h.

Temperatury minimalne na przeważającym obszarze od 0 do 4 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich około -1 stopnia Celsjusza, a lokalnie w dolinach karpackich spadek do około -3 stopni.

Jaka będzie pogoda w piątek, 13 marca?

Piątek trzynastego przyniesie pogodowy horror? Nic z tych rzeczy. W ciągu dnia zachmurzenie powinno być małe lub umiarkowane. W wielu regionach słońce będzie dominować na niebie. Wyjątki? - Na południowym wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie silne zamglenia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami na północy i zachodzie porywisty. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h, wysoko Karpatach do 65 km/h i w Sudetach do 100 km/h - podaje IMGW prognozie synoptycznej na 13 marca.

Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północy, około 15 stopni na znacznym obszarze kraju, do 17 stopni Celsjusza. miejscami na południu. Chłodniej w strefie nadmorskiej od 9 do 11 stopni. Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Gdańsk - 13°C

Koszalin, Olsztyn, Białystok - 14°C

Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Warszawa, Łódź, Kielce, Szczecin - 15°C

Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Opole, Katowice - 16°C

Kraków, Rzeszów - 17°C