Załamanie pogody z burzami i deszczem to kwestia godzin! Podali wszystkie szczegóły

- Tym razem prognoza IMGW dla Polski nie jest tak optymistyczna, jak jeszcze na początku tygodnia. Synoptycy wspominają o możliwych burzach na Śląsku i w Małopolsce!
- Do tego dochodzą przelotne opady deszczu i porywisty wiatr, który będzie towarzyszył burzom.
- Na termometrach ponownie zobaczymy przyjemne wartości. Szczegóły prognozy pogody na 12 marca podajemy poniżej!
Nowa prognoza IMGW dla Polski
Przed nami względnie spokojna noc, choć na zachodzie i północnym zachodzie będzie stopniowo wzrastało do dużego i tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Z prognozy IMGW na 11/12 marca wynika, że porywisty wiatr pojawi się tylko na terenach podgórskich Karpat. W górach możliwe porywy do 75 km/h. Temperatura minimalna od 1-4 stopni na wschodzie do 4-7 stopni Celsjusza na zachodzie. Mróz? Tylko miejscami w dolinach karpackich spadek temperatury do około -4 stopni Celsjusza. Nieco mniej optymistycznie wyglądają prognozy na czwartek.
Jaka będzie pogoda w czwartek, 12 marca? "Możliwe burze"
W synoptycznej prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 12 marca czytamy, że zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południowym wschodzie oraz w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie również rozpogodzenia.
- Miejscami przelotne opady deszczu, po południu w pasie od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza możliwe również burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Strefa opadów stopniowo będzie się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód kraju, a po południu od północnego zachodu opady będą zanikać. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz lokalnie do 10-15 mm - ostrzega IMGW w prognozie na czwartek.
Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10-13 stopni na zachodzie, północy i w centrum do 15-18 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo oraz w rejonie burz porywisty.
W czasie burz zachowajcie ostrożność! Warto śledzić lokalne komunikaty meteo. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.