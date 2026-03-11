Załamanie pogody z burzami i deszczem to kwestia godzin! Podali wszystkie szczegóły

Tym razem prognoza IMGW dla Polski nie jest tak optymistyczna, jak jeszcze na początku tygodnia. Synoptycy wspominają o możliwych burzach na Śląsku i w Małopolsce!

Do tego dochodzą przelotne opady deszczu i porywisty wiatr, który będzie towarzyszył burzom.

Na termometrach ponownie zobaczymy przyjemne wartości. Szczegóły prognozy pogody na 12 marca podajemy poniżej!

Nowa prognoza IMGW dla Polski

Przed nami względnie spokojna noc, choć na zachodzie i północnym zachodzie będzie stopniowo wzrastało do dużego i tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Z prognozy IMGW na 11/12 marca wynika, że porywisty wiatr pojawi się tylko na terenach podgórskich Karpat. W górach możliwe porywy do 75 km/h. Temperatura minimalna od 1-4 stopni na wschodzie do 4-7 stopni Celsjusza na zachodzie. Mróz? Tylko miejscami w dolinach karpackich spadek temperatury do około -4 stopni Celsjusza. Nieco mniej optymistycznie wyglądają prognozy na czwartek.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 12 marca? "Możliwe burze"

W synoptycznej prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 12 marca czytamy, że zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południowym wschodzie oraz w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie również rozpogodzenia.

- Miejscami przelotne opady deszczu, po południu w pasie od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza możliwe również burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Strefa opadów stopniowo będzie się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód kraju, a po południu od północnego zachodu opady będą zanikać. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz lokalnie do 10-15 mm - ostrzega IMGW w prognozie na czwartek.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10-13 stopni na zachodzie, północy i w centrum do 15-18 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo oraz w rejonie burz porywisty.

W czasie burz zachowajcie ostrożność! Warto śledzić lokalne komunikaty meteo. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.