Pogoda na wtorek. Poniżej zera, przelotny deszcz i porywisty wiatr

W prognozie IMGW na wtorek, 10 marca widać delikatny mróz w nocy oraz porywisty wiatr i opady deszczu w ciągu dnia. Minusowe temperatury zagoszczą m.in. na Podlasiu.

Na szczęście są też dobre wieści. W ciągu dnia pogoda będzie przyjemna, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju.

Temperatury dla największych miast, opady deszczu i prędkość wiatru omawiamy poniżej!

Prognoza pogody na noc z 9 na 10 marca 2026

Przed nami typowo wiosenny dzień, choć zanim on nadejdzie, Polaków czeka zimna noc. Na Podlasiu i w południowych rejonach kraju przydadzą się bardzo ciepłe kurtki. Na noc z 9 na 10 marca IMGW zapowiada:

Okresami zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W obszarach górskich wiatr lokalnie dość silny i silny, do około 45 km/h, w porywach w Sudetach do około 70 km/h, w rejonie Karpat do około 65 km/h, a w ich szczytowych partiach do około 80 km/h.

Temperaturę minimalną od -2, 1 stopnia na wschodzie kraju, około 2 stopni Celsjusza w centrum do 3°C - 5°C na zachodzie. Chłodniej będzie lokalnie w obszarze podgórskim Karpat, około -6°C.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 10 marca?

We wtorek dominować będą typowo wiosenne warunki. Słońce często będzie się przebijało przez chmury. Na południowym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. IMGW pokazuje na mapie opady na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie Karpat lokalnie dość silny i silny, do około 45 km/h, w porywach do 65 km/h, a w ich szczytowych partiach do 80 km/h - wskazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

A jakie będą temperatury maksymalne w największych miastach i okolicach?

Podlasie, Suwałki - 12, 13°C

Olsztyn - 14°C

Gorzów Wielkopolski - 14°C

Łódź - 14°C

Kielce - 14°C

Warszawa - 15°C

Bydgoszcz, Toruń - 15°C

Szczecin - 15°C

Zielona Góra - 15°C

Lublin - 15°C

Rzeszów - 15°C

Śląsk - 15°C

Wrocław - 15°C

Opole - 15°C

Kraków - 16°C

W środku tygodnia pogoda wyraźnie się zmieni. Opadów deszczu będzie znacznie więcej, a na 11 marca zapowiadane są burze. Do tych prognoz wrócimy w naszym serwisie.

