Pogoda na środę. Mgły opanują cały kraj. Do tego deszcz i jeszcze to. Prognoza IMGW

Nadchodzi środa 4.03.2026, a wraz z nią mgły spowiją całą Polskę, ograniczając widoczność.

Spodziewane są opady deszczu, a w górach śniegu, jednak na południu kraju temperatura sięgnie nawet 14°C.

Jakie jeszcze niespodzianki pogodowe przygotował dla nas początek marca? Sprawdź pełną prognozę IMGW!

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w środę, 4 marca 2026 w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie oraz południu okresami duże i tam słabe opady deszczu. Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

- Rano miejscami, szczególnie na południu, zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w ich zasięgu zachmurzenie duże - podaje IMGW.

Jaka będzie temperatura?

W środę, biorąc pod uwagę, że to początek marca, będzie ciepło. Termometry wskażą najwyższą temperaturę na południu Polski.

- Temperatura maksymalna od 5°C nad morzem i na północnym wschodzie, około 10°C w centrum do 13°C, 14°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni - czytamy na stronie IMGW.

Noc ze środy na czwartek 4/5 marca 2026

Jak podają eksperci, w nocy ze środy na czwartek 4/5 marca 2026 bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam początkowo słabe opady deszczu lub mżawki, a w Karpatach też deszczu ze śniegiem i śniegu. Synoptycy ostrzegają przed mgłami.

- W całym kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w ich zasięgu zachmurzenie duże - czytamy.

Temperatura minimalna od -4°C, -3°C na południu oraz miejscami w centrum do -1°C na północy i zachodzie, jedynie nad morzem od 0°C do 1°C; chłodniej lokalnie w kotlinach karpackich, około -6°C. Wiatr słaby, na Helu umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.