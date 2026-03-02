Pogoda na wtorek. Czasem słońce, czasem deszcz w prognozie IMGW

Konrad Marzec
2026-03-02 16:04

Pogoda na wtorek (3 marca 2026), podana przez IMGW wygląda bardzo optymistycznie. Tylko na północnym wschodzie może padać deszcz. Poza tym słońce powinno dominować na niebie, a temperatury mogą nawet przekroczyć 15 stopni Celsjusza. Szczegóły prognozy na 3.02.2026 podajemy poniżej.

Ładna pogoda

Autor: Unsplash.com Ładna pogoda / zdjęcie ilustracyjne
  • Wiosna w pełni - tak w skrócie można podsumować prognozę pogody na 3 marca. Synoptycy z IMGW zapowiadają przyjemny dzień ze słońcem, dwucyfrowymi temperaturami i brakiem porywistego wiatru.
  • Parasole przydadzą się w północno wschodnich rejonach naszego kraju. W nocy odnotujemy delikatny mróz, na obszarach podgórskich nawet -6 stopni Celsjusza.
  • Szczegóły najnowszej pogody na wtorek podajemy poniżej.

Prognoza IMGW na noc z 2 na 3 marca 2026 roku

Sroga zima opuściła nas na dobre? W tym sezonie możemy już nie uświadczyć śnieżyc i siarczystych mrozów. W nocy z poniedziałku na wtorek delikatny minus pojawi się na nizinach, ale synoptycy nie biją na alarm. IMGW zapowiada:

  • Zachmurzenie umiarkowane i duże i na północy oraz wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, a na południu do 100 metrów. W zasięgu mgieł zachmurzenie wzrastające do dużego i całkowitego.
  • Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od -1 do 3 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na miejscami na południu i północnym wschodzie, około -2 stopni. Na obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -6°C.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 3 marca?

Wtorek będzie przyjemnym dniem w naszym kraju. Słońce regularnie będzie się przebijało przez chmury. Możemy mówić o przedwiośniu z prawdziwego zdarzenia! Parasole przydadzą się w nielicznych rejonach Polski.

- Na północnym wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i krańcach północnych. Temperatura maksymalna od 6, 7°C na północnym wschodzie, około 12 stopni w centrum do około 14-15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich i południowych, tylko na południu zmienny - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 3 marca. Prognozowane temperatury maksymalne w dużych miastach:

  • Zielona Góra - 15°C
  • Wrocław - 14°C
  • Katowice - 14°C
  • Szczecin - 14°C
  • Opole - 13°C
  • Kraków - 13°C
  • Poznań - 13°C
  • Koszalin - 13°C
  • Gorzów Wielkopolski - 13°C
  • Bydgoszcz - 12°C
  • Łódź - 12°C
  • Kielce - 12°C
  • Rzeszów - 11°C
  • Gdańsk - 8°C
  • Olsztyn - 10°C
  • Białystok, Lublin, Suwałki - 6-8°C

