Pogoda na wtorek. Czasem słońce, czasem deszcz w prognozie IMGW

Wiosna w pełni - tak w skrócie można podsumować prognozę pogody na 3 marca. Synoptycy z IMGW zapowiadają przyjemny dzień ze słońcem, dwucyfrowymi temperaturami i brakiem porywistego wiatru.

Parasole przydadzą się w północno wschodnich rejonach naszego kraju. W nocy odnotujemy delikatny mróz, na obszarach podgórskich nawet -6 stopni Celsjusza.

Szczegóły najnowszej pogody na wtorek podajemy poniżej.

Prognoza IMGW na noc z 2 na 3 marca 2026 roku

Sroga zima opuściła nas na dobre? W tym sezonie możemy już nie uświadczyć śnieżyc i siarczystych mrozów. W nocy z poniedziałku na wtorek delikatny minus pojawi się na nizinach, ale synoptycy nie biją na alarm. IMGW zapowiada:

Zachmurzenie umiarkowane i duże i na północy oraz wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, a na południu do 100 metrów. W zasięgu mgieł zachmurzenie wzrastające do dużego i całkowitego.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od -1 do 3 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na miejscami na południu i północnym wschodzie, około -2 stopni. Na obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -6°C.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 3 marca?

Wtorek będzie przyjemnym dniem w naszym kraju. Słońce regularnie będzie się przebijało przez chmury. Możemy mówić o przedwiośniu z prawdziwego zdarzenia! Parasole przydadzą się w nielicznych rejonach Polski.

- Na północnym wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i krańcach północnych. Temperatura maksymalna od 6, 7°C na północnym wschodzie, około 12 stopni w centrum do około 14-15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich i południowych, tylko na południu zmienny - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 3 marca. Prognozowane temperatury maksymalne w dużych miastach:

Zielona Góra - 15°C

Wrocław - 14°C

Katowice - 14°C

Szczecin - 14°C

Opole - 13°C

Kraków - 13°C

Poznań - 13°C

Koszalin - 13°C

Gorzów Wielkopolski - 13°C

Bydgoszcz - 12°C

Łódź - 12°C

Kielce - 12°C

Rzeszów - 11°C

Gdańsk - 8°C

Olsztyn - 10°C

Białystok, Lublin, Suwałki - 6-8°C