Pogoda na wtorek. Czasem słońce, czasem deszcz w prognozie IMGW

- Wiosna w pełni - tak w skrócie można podsumować prognozę pogody na 3 marca. Synoptycy z IMGW zapowiadają przyjemny dzień ze słońcem, dwucyfrowymi temperaturami i brakiem porywistego wiatru.
- Parasole przydadzą się w północno wschodnich rejonach naszego kraju. W nocy odnotujemy delikatny mróz, na obszarach podgórskich nawet -6 stopni Celsjusza.
- Szczegóły najnowszej pogody na wtorek podajemy poniżej.
Prognoza IMGW na noc z 2 na 3 marca 2026 roku
Sroga zima opuściła nas na dobre? W tym sezonie możemy już nie uświadczyć śnieżyc i siarczystych mrozów. W nocy z poniedziałku na wtorek delikatny minus pojawi się na nizinach, ale synoptycy nie biją na alarm. IMGW zapowiada:
- Zachmurzenie umiarkowane i duże i na północy oraz wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, a na południu do 100 metrów. W zasięgu mgieł zachmurzenie wzrastające do dużego i całkowitego.
- Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od -1 do 3 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na miejscami na południu i północnym wschodzie, około -2 stopni. Na obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -6°C.
Jaka będzie pogoda we wtorek, 3 marca?
Wtorek będzie przyjemnym dniem w naszym kraju. Słońce regularnie będzie się przebijało przez chmury. Możemy mówić o przedwiośniu z prawdziwego zdarzenia! Parasole przydadzą się w nielicznych rejonach Polski.
- Na północnym wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i krańcach północnych. Temperatura maksymalna od 6, 7°C na północnym wschodzie, około 12 stopni w centrum do około 14-15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich i południowych, tylko na południu zmienny - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 3 marca. Prognozowane temperatury maksymalne w dużych miastach:
- Zielona Góra - 15°C
- Wrocław - 14°C
- Katowice - 14°C
- Szczecin - 14°C
- Opole - 13°C
- Kraków - 13°C
- Poznań - 13°C
- Koszalin - 13°C
- Gorzów Wielkopolski - 13°C
- Bydgoszcz - 12°C
- Łódź - 12°C
- Kielce - 12°C
- Rzeszów - 11°C
- Gdańsk - 8°C
- Olsztyn - 10°C
- Białystok, Lublin, Suwałki - 6-8°C