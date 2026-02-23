Pogoda na wtorek. Opady marznące, deszcz ze śniegiem i porywisty wiatr

Siarczystych mrozów nie widać, ale zima jeszcze nie daje Polakom spokoju. W nocy z 23 na 24 lutego, delikatny minus odnotujemy na północnym wschodzie kraju, a opady marznące i gołoledź zaatakują na drogach oraz chodnikach.

W ciągu dnia temperatury w większości regionów będą na plusie, ale opady deszczu ze śniegiem i śniegu również będą obecne.

Szczegóły najnowszej pogody na wtorek prezentujemy poniżej.

Prognoza IMGW na noc z 23 na 24 lutego

Końcówka lutego przyniosła Polakom ocieplenie. W prognozach na nocne pory nie widać dwucyfrowych mrozów, ale pojedyncze zimowe akcenty jeszcze się trafiają. Nie inaczej jest w przypadku nocy z 23 na 24 lutego. IMGW zapowiada:

Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie oraz w rejonach podgórskich przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, a na Podlasiu i Mazurach także w śnieg. Na krańcach północno-wschodnich przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na południu suma opadu miejscami od 10 mm do 15 mm.

Temperatura minimalną od -1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

W Sudetach silny wiatr z prędkością do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 24 lutego?

We wtorek Polakom na pewno przydadzą się parasole. Na niebie będą dominować chmury, tylko miejscami odnotujemy większe przejaśnienia. Na drogach będzie ślisko, więc trzeba będzie zachować ostrożność. Tyczy się to zarówno kierowców, jak i pieszych. Jak to wygląda we szczegółach? - W ciągu dnia przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie oraz w rejonach podgórskich przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 24 lutego.

Prognozowane temperatury maksymalne:

Białystok i okolice - 0-1°C

Bydgoszcz - 4°C

Olsztyn - 1°C

Gdańsk - 2°C

Lublin - 3°C

Warszawa - 3°C

Łódź - 4°C

Poznań, Gorzów Wielkopolski, Wrocław - 7°C

Szczecin - 8°C

Rzeszów - 6°C

Katowice, Opole - 6°C

Kraków, Kielce - 5°C

Na południu pojawi się porywisty wiatr, który obniży temperatury odczuwalne. Na konkretne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do drugiej połowy tygodnia. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

