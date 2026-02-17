Pogoda na środę. Mróz, śnieg i oblodzenie nie odpuszczą

Potężny atak zimy w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jaka będzie pogoda w środę, 18 lutego?

Na noc z 17 na 18 lutego IMGW zapowiada opady śniegu (okresami), a miejscami na południowym zachodzie również opady deszczu ze śniegiem. W rejonie Sudetów oraz Beskidu Śląskiego opady śniegu będą chwilami o umiarkowanym natężeniu; przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a wysoko w górach o około 10 cm. Na północy lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialnosć do 300 metrów. Temperatura minimalna od -12°C; -9°C na północy, około -3°C centrum do 0°C na południowym zachodzie.

Najzimniej będzie w okolicach:

Białegostoku

Olsztyna

Gdańska

Bydgoszczy

Szczecina

Na południu, południowym zachodzie oraz częściowo w centrum możliwe oblodzenie mokrych dróg i chodników. Zalecamy ostrożność! Do godziny 6:00 powinny być aktywne ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

świętokrzyskiego

łódzkiego

śląskiego (wszystkie powiaty)

opolskiego (wszystkie powiaty)

dolnośląskiego (wszystkie powiaty)

wielkopolskiego

Wiatr przeważnie słaby. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Mróz, śnieg i porywisty wiatr w ciągu dnia

Na 18 lutego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady śniegu, a na południowym zachodzie również deszczu ze śniegiem. W rejonie Karpat i Sudetów opady śniegu będą okresami o umiarkowanym natężeniu - przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna od -5 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum do 2 stopni Celsjusza na południu. Na plusowe wartości mogą liczyć mieszkańcy:

Katowic - 2°C

Krakowa - 2°C

Rzeszowa - 1°C

Opola, Łodzi, Kielc - 1°C

Wiatr będzie słaby, na południu oraz nad morzem chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie z przewagą kierunków południowych. Wysoko Sudetach wiatr w porywach 100 km/h, a w Tatrach do 60 km/h. W górach i miejscami w rejonach podgórskich porywisty wiatr będzie powodował zawieje i lokalnie zamiecie śnieżne.