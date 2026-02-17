Pogoda na środę. Mróz, śnieg i oblodzenie nie odpuszczą

Jaka będzie pogoda w środę, 18 lutego?
Na noc z 17 na 18 lutego IMGW zapowiada opady śniegu (okresami), a miejscami na południowym zachodzie również opady deszczu ze śniegiem. W rejonie Sudetów oraz Beskidu Śląskiego opady śniegu będą chwilami o umiarkowanym natężeniu; przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a wysoko w górach o około 10 cm. Na północy lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialnosć do 300 metrów. Temperatura minimalna od -12°C; -9°C na północy, około -3°C centrum do 0°C na południowym zachodzie.
Najzimniej będzie w okolicach:
- Białegostoku
- Olsztyna
- Gdańska
- Bydgoszczy
- Szczecina
Na południu, południowym zachodzie oraz częściowo w centrum możliwe oblodzenie mokrych dróg i chodników. Zalecamy ostrożność! Do godziny 6:00 powinny być aktywne ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:
- świętokrzyskiego
- łódzkiego
- śląskiego (wszystkie powiaty)
- opolskiego (wszystkie powiaty)
- dolnośląskiego (wszystkie powiaty)
- wielkopolskiego
Wiatr przeważnie słaby. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.
Mróz, śnieg i porywisty wiatr w ciągu dnia
Na 18 lutego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady śniegu, a na południowym zachodzie również deszczu ze śniegiem. W rejonie Karpat i Sudetów opady śniegu będą okresami o umiarkowanym natężeniu - przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.
Temperatura maksymalna od -5 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum do 2 stopni Celsjusza na południu. Na plusowe wartości mogą liczyć mieszkańcy:
- Katowic - 2°C
- Krakowa - 2°C
- Rzeszowa - 1°C
- Opola, Łodzi, Kielc - 1°C
Wiatr będzie słaby, na południu oraz nad morzem chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie z przewagą kierunków południowych. Wysoko Sudetach wiatr w porywach 100 km/h, a w Tatrach do 60 km/h. W górach i miejscami w rejonach podgórskich porywisty wiatr będzie powodował zawieje i lokalnie zamiecie śnieżne.