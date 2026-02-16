Śnieg, mróz i jeszcze to! Wiemy, gdzie drogi zmienią się w ślizgawki

Konrad Marzec
2026-02-16 16:01

Opady śniegu, deszczu ze śniegiem, gołoledź i mróz - to wszystko znajdziemy w nowej prognozie IMGW na 17 lutego. Synoptycy z Instytutu ostrzegają również przed mgłami i porywistym wiatrem. Pogoda ponownie da się ostro we znaki Polakom. Gdzie na drogach pojawi się znana i nielubiana szklanka? Wyjaśniamy poniżej.

Oblodzenie

i

  • Zima nie odpuszcza. W prognozie na wtorek widzimy kolejne dawki śniegu, deszczu i gołoledzi. Synoptycy z IMGW nie mają dobrych wieści dla tych, którzy lubią wysokie temperatury.
  • Na północnym wschodzie kraju temperatury maksymalne rozpoczynają się od -9 stopni, a tylko na południowym zachodzie będą na wyraźnym plusie.
  • Co jeszcze czeka nas w najbliższych godzinach? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegóły.

Siarczysty mróz będzie trzymał w nocy z 16 na 17 lutego

Noc z poniedziałku na wtorek nie będzie należała do najprzyjemniejszych pod względem pogodowym. Po zmroku trzeba będzie uważać nie tylko na drogach! Na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu temperatury minimalne przyprawią o ból głowy. Szczegóły podaje IMGW:

  • Miejscami opady śniegu, a na krańcach południowo zachodnich możliwe również opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu marznącego powodującego gołoledź. Bez opadów na krańcach północno-wschodnich. Miejscami na południowym zachodzie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.
  • Temperatura minimalna od -17; -15 stopni na północnym wschodzie, około -8 stopni Celsjusza w centrum, do -3; -1 stopnia na południowym zachodzie
  • Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, początkowo w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, w Karpatach do 60 km/h, miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Szklanka na drogach. Wiemy, gdzie gołoledź utrudni życie kierowcom

W prognozie synoptycznej na 17 lutego widzimy, że pogoda wpłynie negatywnie na drogi. Przydadzą się czapki, szaliki i rękawiczki.Okresami opady śniegu, a na południowym zachodzie oraz w centrum również opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie deszczu, który rano na krańcach południowo-zachodnich może marznąć i powodować gołoledź. Rano na południowym zachodzie możliwa również mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów - wymienia szczegóły Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna od -9 stopni na północnym wschodzie do +4 na południowym zachodzie kraju. Najzimniej będzie w okolicach:

  • Białegostoku
  • Suwałk
  • Olsztyna
  • Warszawy
  • Gdańska
  • Bydgoszczy

Porywisty wiatr objawi się na północy. Na konkretne ocieplenie poczekamy przynajmniej do 22 lutego. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie!

Potężny atak zimy w Polsce
OBLODZENIE
PROGNOZA IMGW