W piątek, 13.02.2026, spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a także mgły.

Temperatura w dzień na plusie, w nocy możliwe przymrozki, szczególnie na północnym wschodzie.

Sprawdź, jak przygotować się na powrót zimowej aury i gdzie pogoda będzie najgroźniejsza!

Jak wynika z najnowszych prognoza przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek 13.02.2026 zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu. Na północnym wschodzie Polski można się spodziewać marznących opadów! Może być niebezpiecznie.

- Okresami opady deszczu, na północy stopniowo przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu także wysoko w górach. Na północnym wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź oraz lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m - podaje IMGW.

Temperatura w piątek 13.02.2026

Temperatura w dzień na plusie! Według prognoz termometry wskażą maksymalnie od 0°C miejscami na północy, około 5°C w centrum, do 10°C na południu.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i na wybrzeżu okresami porywisty, przeważnie zachodni i południowo-zachodni, na wybrzeżu skręcający na północny, jedynie na wschodzie z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach powodujące zamiecie śnieżne - podają synoptycy.

Noc z piątku na sobotę 13/14.02.2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w w nocy z piątku na sobotę 13/14.02.2026 zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu i śniegu z deszczem, na południu i południowym wschodzie także deszczu. Miejscami na północy przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

- Temperatura minimalna od -5°C na północnym wschodzie, około -2°C w centrum, do 2°C, 3°C na południu i południowym wschodzie - czytamy w komunikacie.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i w centrum chwilami porywisty, z kierunków zachodnich, na północnym zachodzie skręcający na północny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.