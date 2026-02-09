Od -19 do +8 stopni! Zapowiadają pogodowe szaleństwo w Polsce

Siarczysty mróz, śnieg i gołoledź! Prognoza IMGW na noc z 9 na 10 lutego

Prognoza pogody na końcówkę pierwszej dekady lutego jest bardzo dynamiczna. IMGW zapowiedział już konkretne ocieplenie, ale zanim ono dotrze do Polski, czeka nas jeszcze jedna ciężka noc. W wielu miejscach drogi będą śliskie, a w kilku województwach zagości dwucyfrowy mróz. Tak wygląda noc z 9 na 10 lutego w prognozie synoptycznej Instytutu:

Na północnym zachodzie słabe opady śniegu. Na południu i południowym zachodzie oraz w centrum słabe opady śniegu stopniowo przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodujące gołoledź. Na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie marznące osadzające szadź.

Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu Gdańskim, w centrum i na wschodzie od -17 do -11 stopni, lokalnie na Podlasiu możliwy spadek temperatury do -19 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -10 stopni na Kaszubach i południowym wschodzie, około -5 stopni nad morzem i na południu, do -1 stopnia południowym zachodzie.

Na południu okresami porywisty wiatr, w Bieszczadach do 60 km/h!

Pogoda na jutro: Szklanka na drogach, ale również +8 stopni

Prognozy na wtorek wyglądają o wiele lepiej od tych, które analizowaliśmy pod koniec minionego tygodnia. Nie oznacza to jednak, że Polacy uwolnili się od nieprzyjemnych, zimowych akcentów. - Miejscami głównie na północy słabe opady śniegu. Na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 10 lutego. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów marznących przewidywane jest dla województw:

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

łódzkiego

lubelskiego

świętokrzyskiego

śląskiego

Temperatura maksymalna od -7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 1 stopnia w centrum, do 7-8 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i południu. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, na przeciwległym biegunie znajdzie się Podlasie. Na temperatury maksymalne na plusie w całej Polsce przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 12 lutego.