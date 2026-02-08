Dwucyfrowe mrozy w parze ze śniegiem. Sroga zima podnosi głowę

Pogoda na jutro: Dwucyfrowy mróz w nocy z 8 na 9 lutego

Zima nie zamierza wyprowadzać się z Polski. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że ponownie przyda się najcieplejsza odzież, a samochody trzeba będzie odśnieżać. W nocy z niedzieli na poniedziałek (8/9 lutego 2026 r.) na niebie sporo chmur, jedynie na północnym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Ponadto Instytut zapowiada:

Miejscami, głównie na południu i zachodzie okresami opady śniegu.

Temperaturę minimalną od -19 stopni lokalnie na północnym wschodzie, około -7 w centrum do -1 stopnia na południowym zachodzie.

W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Komunikaty wygasają o 9:00, ale możliwe są aktualizacje. - Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni, lokalnie spadek do około -19 stopni Celsjusza - czytamy w alercie dla Gdańska.

Pogoda na poniedziałek: Mróz, opady śniegu i porywisty wiatr w prognozach

Na początku tygodnia na niebie mało chmur, ale na tym dobre wieści się kończą. - Jedynie na południu i zachodzie zachmurzenie przeważnie duże i słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -4 stopni w centrum do 1 stopnia na krańcach południowo-zachodnich. Na południu okresami porywisty wiatr - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 9 lutego. Jeśli chodzi o duże miasta, najzimniej będzie w:

Białymstoku,

Olsztynie,

Lublinie,

Warszawie,

Bydgoszczy.

Plusowe wartości odnotujemy w okolicach Wrocławia i w województwie lubuskim. Na wyraźne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do środka tygodnia. W zaktualizowanych prognozach widać nawet 10 stopni na południu kraju. Analizy meteorologów będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.

