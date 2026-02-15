-23 stopnie i śnieżyce w Polsce. Podali szczegóły ostrego ataku zimy

W prognozie IMGW na 16 lutego widać m.in. temperatury minimalne od -23 stopni, opady śniegu i porywisty wiatr. To nie koniec zimowych perturbacji!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że w ciągu dnia mieszkańcy północno wschodniej Polski zmierzą się z siarczystymi mrozami, a śnieg objawi się na południu kraju.

Szczegółową analizę pogodową przekazujemy w poniższym materiale.

-23 stopnie i śnieg w nocy. Najgorzej w dwóch województwach

Analiza prognozy IMGW na 16 lutego może przyprawić o zawrót głowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek, na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach temperatury minimalne to nawet -20 stopni, a lokalnie -23 (!) stopnie. To nie wszystko! Tylko Śląsk, Opolszczyzna, Dolny Śląsk, Zachodnie Pomorze oraz województwo lubuskie nie odnotują dwucyfrowych mrozów. Jeżeli musicie wyjść z domu, to załóżcie wszystko, co macie najcieplejsze. Na południowym wschodzie temperatury odczuwalne obniży porywisty wiatr. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają opady śniegu na południu i wschodzie kraju. Nie ma co ukrywać - przed nami bardzo wymagająca noc, pełna ostrzeżeń przed silnym mrozem. Zalecamy śledzenie lokalnych komunikatów i alertów Instytutu.

Dwucyfrowy mróz chwyci w poniedziałek. Do tego śnieżyce i wiatr

W połowie lutego aktywność zimy będzie aż nadto odczuwalna. Poniedziałek przyniesie kolejne porcje białego puchu i konkretny mróz. Pogoda nie będzie zachęcała do długich spacerów, a wręcz przeciwnie.

W południowej połowie kraju opady śniegu i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 4 cm do 7 cm. Temperatura maksymalna od -11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -4 stopni w centrum do -2 na zachodzie i -1 stopnia na południu - wylicza IMGW w prognozie na 16 lutego.

Miejscami swoje zrobi porywisty wiatr, który lokalnie będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Największe mrozy prognozowane są dla województw:

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

lubelskiego

mazowieckiego

Opady śniegu widać w województwach:

łódzkim

świętokrzyskim

śląskim

dolnośląskim

opolskim

lubuskim

Prognozy i ostrzeżenia IMGW będziemy aktualizować w naszym serwisie. Opady śniegu i mrozy mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne, m.in. w ruchu pociągów i na drogach.

Galeria ze zdjęciami: Śnieżny armagedon na Pomorzu. Tak wyglądał atak zimy na północy kraju

