Pogoda na poniedziałek. Śnieg, deszcz ze śniegiem i ostrzeżenia IMGW

Na noc z niedzieli na poniedziałek IMGW zapowiada deszcz ze śniegiem, śnieg i delikatny mróz na północnym wschodzie kraju. Lokalnie marznące opady, powodujące gołoledź.

W ciągu dnia temperatury maksymalne w całym kraju powinny być na plusie. Instytut opublikował ostrzeżenia przed roztopami. W jednym województwie mamy do czynienia z alertem drugiego stopnia.

Miejscami suma opadu około 10 milimetrów, a w górach i rejonach podgórskich lokalnie do 15 mm, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 20 milimetrów. Więcej szczegółów poniżej.

Prognoza pogody na noc z 22 na 23 lutego

Czy zima jest w odwrocie? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że najostrzejsza wersja tej pory roku jest już za nami. Nie oznacza to jednak, że noc będzie wolna od nieprzyjemnych zjawisk pogodowych. W prognozie IMGW na noc z 22 na 23 lutego widzimy:

Okresami opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, na północnym wschodzie także śniegu, deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu marznącego powodującego gołoledź; miejscami suma opadu około 10 mm, a w górach i rejonach podgórskich lokalnie do 15 mm, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 20 mm

Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, w Tatrach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 m, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Temperatura minimalna od -1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na południu i zachodzie chwilami dość silny, w porywach do około 60 km/h.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 23 lutego?

Wchodzimy w ostatni tydzień lutego. Sroga zima najwyraźniej uznała, że należy się wycofać z Polski. Wielbicielom tej pory roku pozostaną jedynie pojedyncze, zimowe akcenty.

- Przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie również śniegu. Na zachodzie suma opadu miejscami około 10 mm. Wysoko w górach przelotne opady śniegu, miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Początkowo na północnym wschodzie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - zapowiada IMGW w prognozie na poniedziałek, 23 lutego.

W poniedziałek odnotujemy spore różnice w temperaturach maksymalnych:

Białystok i okolice - 1-2°C

Bydgoszcz - 7°C

Gdańsk - 5°C

Łódź - 7°C

Warszawa - 6°C

Poznań - 8°C

Wrocław - 10°C

Zielona Góra - 10°C

Kraków - 9°C

Rzeszów - 8°C

Katowice - 9°C

Opole - 9°C

Lublin - 6°C

Kielce - 7°C

Uwaga - okresami wiatr będzie porywisty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed roztopami. Alert drugiego stopnia (pomarańczowy) obowiązuje dla województwa śląskiego. - Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Suma opadów deszczu od 20 mm do 30 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, z sektora południowo-zachodniego - czytamy w komunikacie dla Bielska-Białej.

Ostrzeżenie wygasa 24 lutego, ale możliwe są aktualizacje.