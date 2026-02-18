Temperatura spadnie do nawet -15°C w nocy. To ostatnie podrygi zimy? Mróz to nie wszystko. Prognoza IMGW na 19.02.2026

Pogoda na czwartek 19.02

W czwartek 19 lutego IMGW prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i w centrum także z rozpogodzeniami.

- Miejscami opady śniegu, w Karpatach okresami o umiarkowanym natężeniu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -5°C na północnym wschodzie, około -3°C w centrum do 1°C na południu - podają synoptycy.

Według prognoz wiatr będzie słaby, na południowym zachodzie oraz nad morzem chwilami umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie porywisty, na ogół z kierunków zachodnich, jedynie na północnym wschodzie z kierunków zachodnich. Jak podaje IMGW, Wysoko Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Noc z czwartku na piątek. Prognoza IMGW

Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek (19/20 lutego 2026) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i południu rozpogodzenia. Największe opady śniegu prognozowane są w Bieszczadach.

- Na północy, wschodzie i południu miejscami opady śniegu. W rejonie Bieszczadów opady będą chwilami intensywne i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na zachodzie lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 m - podają eksperci IMGW.

W nocy będzie mroźno! Nawet -15°C na termometrach.

- Temperatura minimalna od -15°C; -12°C na północy, wschodzie i miejscami na południu do -8°C na południowym zachodzie i -6°C nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat - podaje IMGW.

Synoptycy przestrzegają przed trudnymi warunkami na południu Polski, tam możliwe oblodzenie mokrych dróg i chodników. Wiatr w nocy będzie słaby, na południu i krańcach północnych kraju chwilami umiarkowany, na południu także porywisty, z kierunków północnych, jedynie na północnym wschodzie z kierunków zachodnich. W Tatrach wiatr w porywach do 60 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.