Pogoda na poniedziałek. Deszcz i mróz to nie wszystko. IMGW ostrzega

W najnowszej prognozie IMGW na poniedziałek widzimy delikatny mróz, który odczują mieszkańcy północno wschodniej Polski i centrum kraju. Temperatury na minusie pojawią się w nocy z 1 na 2 marca.

A co nas czeka w ciągu dnia? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza słabych opadów deszczu i ostrzega przed gęstą mgłą.

Sprawdźcie szczegóły prognozy pogody na poniedziałek, 2 marca w tym materiale.

Mróz w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nowa prognoza IMGW

Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i spróbuje przejąć inicjatywę, przynajmniej w nocy. Takie wnioski można wyciągnąć z prognozy na noc z 1 na 2 marca. IMGW zapowiada:

Na południu i lokalnie północnym wschodzie kraju słabe opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów!

Temperaturę minimalną od -3 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum do 3 stopni Celsjusza miejscami na południu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego. Chodzi o gęstą mgłę. Zalecamy ostrożność, zwłaszcza na drogach!

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 2 marca?

W poniedziałek zachmurzenie duże okresami będzie widoczne na północy i krańcach południowych. - Na południowym wschodzie kraju, a po południu także na północnym wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 2 marca.

Temperatury maksymalne 2 marca będą wyglądać tak:

Białystok i okolice - 6-8°C

Olsztyn - 8°C

Gdańsk - 9°C

Koszalin - 9°C

Warszawa - 9°C

Bydgoszcz, Toruń - 10-11°C

Łódź - 10°C

Lublin - 10°C

Kraków, Katowice, Kielce, Opole, Poznań - 11°C

Wrocław, Gorzów Wielkopolski - 12°C

Zielona Góra - 13°C

Lokalnie, na zachodzie temperatury maksymalne mogą wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie chwilami wiatr będzie umiarkowany i porywisty, więc obniży temperatury odczuwalne. Podobne warunki zostaną z Polakami również 3 marca, a delikatne ochłodzenie odnotujemy w środku tygodnia. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.