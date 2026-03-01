Pogoda na poniedziałek. Deszcz i mróz to nie wszystko. IMGW ostrzega

Konrad Marzec
2026-03-01 12:04

Pogoda na poniedziałek, przekazana przez IMGW to m.in. ostrzeżenia przed gęstą mgłą, zapowiedź opadów deszczu i mrozów, które pojawią się w naszym kraju po zmroku. Na północnym wschodzie Polski będzie chłodno, a na zachodzie zdecydowanie cieplej. Sprawdźcie najnowsza prognozę pogody na 2 marca.

  • W najnowszej prognozie IMGW na poniedziałek widzimy delikatny mróz, który odczują mieszkańcy północno wschodniej Polski i centrum kraju. Temperatury na minusie pojawią się w nocy z 1 na 2 marca.
  • A co nas czeka w ciągu dnia? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza słabych opadów deszczu i ostrzega przed gęstą mgłą.
  • Sprawdźcie szczegóły prognozy pogody na poniedziałek, 2 marca w tym materiale.

Mróz w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nowa prognoza IMGW

Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i spróbuje przejąć inicjatywę, przynajmniej w nocy. Takie wnioski można wyciągnąć z prognozy na noc z 1 na 2 marca. IMGW zapowiada:

  • Na południu i lokalnie północnym wschodzie kraju słabe opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów!
  • Temperaturę minimalną od -3 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum do 3 stopni Celsjusza miejscami na południu.
  • Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego. Chodzi o gęstą mgłę. Zalecamy ostrożność, zwłaszcza na drogach!

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 2 marca?

W poniedziałek zachmurzenie duże okresami będzie widoczne na północy i krańcach południowych. - Na południowym wschodzie kraju, a po południu także na północnym wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 2 marca.

Temperatury maksymalne 2 marca będą wyglądać tak:

  • Białystok i okolice - 6-8°C
  • Olsztyn - 8°C
  • Gdańsk - 9°C
  • Koszalin - 9°C
  • Warszawa - 9°C
  • Bydgoszcz, Toruń - 10-11°C
  • Łódź - 10°C
  • Lublin - 10°C
  • Kraków, Katowice, Kielce, Opole, Poznań - 11°C
  • Wrocław, Gorzów Wielkopolski - 12°C
  • Zielona Góra - 13°C

Lokalnie, na zachodzie temperatury maksymalne mogą wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie chwilami wiatr będzie umiarkowany i porywisty, więc obniży temperatury odczuwalne. Podobne warunki zostaną z Polakami również 3 marca, a delikatne ochłodzenie odnotujemy w środku tygodnia. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

POGODA NA PONIEDZIAŁEK
PROGNOZA IMGW