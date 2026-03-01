Pogoda na poniedziałek. Deszcz i mróz to nie wszystko. IMGW ostrzega

- W najnowszej prognozie IMGW na poniedziałek widzimy delikatny mróz, który odczują mieszkańcy północno wschodniej Polski i centrum kraju. Temperatury na minusie pojawią się w nocy z 1 na 2 marca.
- A co nas czeka w ciągu dnia? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza słabych opadów deszczu i ostrzega przed gęstą mgłą.
- Sprawdźcie szczegóły prognozy pogody na poniedziałek, 2 marca w tym materiale.
Mróz w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nowa prognoza IMGW
Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i spróbuje przejąć inicjatywę, przynajmniej w nocy. Takie wnioski można wyciągnąć z prognozy na noc z 1 na 2 marca. IMGW zapowiada:
- Na południu i lokalnie północnym wschodzie kraju słabe opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów!
- Temperaturę minimalną od -3 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum do 3 stopni Celsjusza miejscami na południu.
- Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego. Chodzi o gęstą mgłę. Zalecamy ostrożność, zwłaszcza na drogach!
Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 2 marca?
W poniedziałek zachmurzenie duże okresami będzie widoczne na północy i krańcach południowych. - Na południowym wschodzie kraju, a po południu także na północnym wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 2 marca.
Temperatury maksymalne 2 marca będą wyglądać tak:
- Białystok i okolice - 6-8°C
- Olsztyn - 8°C
- Gdańsk - 9°C
- Koszalin - 9°C
- Warszawa - 9°C
- Bydgoszcz, Toruń - 10-11°C
- Łódź - 10°C
- Lublin - 10°C
- Kraków, Katowice, Kielce, Opole, Poznań - 11°C
- Wrocław, Gorzów Wielkopolski - 12°C
- Zielona Góra - 13°C
Lokalnie, na zachodzie temperatury maksymalne mogą wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie chwilami wiatr będzie umiarkowany i porywisty, więc obniży temperatury odczuwalne. Podobne warunki zostaną z Polakami również 3 marca, a delikatne ochłodzenie odnotujemy w środku tygodnia. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.