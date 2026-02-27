Prawdziwa bomba ciepła! W tej części Polski będą cieszyć się piękną wiosną, ale nie wszędzie tak będzie

Ostatni dzień lutego przyniesie w Polsce znaczące różnice temperatur, od 8°C na północnym wschodzie do 18°C na południowym zachodzie.

Podczas gdy północny zachód doświadczy zachmurzenia i deszczu, reszta kraju cieszyć się będzie słońcem.

Nocą temperatura spadnie, a miejscami pojawią się mgły.

Synoptycy mają dobre wieści, ale nie dla wszystkich. W sobotę, 28 lutego 2026 mieszkańcy północno-zachodnich regionów muszą przygotować się na większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, podczas gdy na pozostałym obszarze kraju dominować będzie umiarkowane i małe zachmurzenie. Różnice temperatur będą znaczące, sięgając od 8°C na północnym wschodzie do nawet 18°C na południowym zachodzie!

Gdzie będzie najcieplej 28.02? Bomba ciepła!

Jak informuje IMGW, temperatura maksymalna będzie się kształtować od około 8°C na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 13°C do 16°C na przeważającym obszarze kraju, aż do 18°C na południowym zachodzie.

Wiatr będzie słaby, jedynie na północnym zachodzie i obszarach podgórskich umiarkowany, a na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h. Kierunek wiatru południowo-zachodni i południowy.

Noc przyniesie ochłodzenie i mgły. Gdzie temperatura spadnie poniżej zera?

W nocy z soboty na niedzielę (28 lutego/1 marca 2026) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie duże. Miejscami, zwłaszcza na północy i w kotlinach górskich, mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 m. Z ustaleń ekspertów z IMGW wynika, że temperatura minimalna wyniesie od -1°C na wschodzie i południowym wschodzie do 4°C na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat lokalnie temperatura może spaść do -4°C. Wiatr będzie słaby, na północy także umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy.

Podsumowując, sobota przyniesie zróżnicowaną pogodę w Polsce. Na północy i północnym zachodzie należy spodziewać się większego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, podczas gdy na pozostałym obszarze kraju dominować będzie umiarkowane i małe zachmurzenie. Różnice temperatur będą znaczące, a noc przyniesie ochłodzenie i miejscami mgły.