Pełnia Robaczego Księżyca jednocześnie zachwyci i spowoduje kłopoty. Kiedy można ją zobaczyć?

Czerwona tarcza i zaćmienie Księżyca

Tegoroczne zjawisko wyróżnia się na tle innych, ponieważ towarzyszy mu całkowite zaćmienie naszego naturalnego satelity. W momencie ustawienia się Ziemi w jednej linii między Słońcem a Księżycem, tarcza Srebrnego Globu nabierze intensywnej, czerwonej barwy. Jest to rezultat przenikania promieni słonecznych przez ziemską atmosferę, która przepuszcza fale o długości odpowiadającej czerwieni. Niestety, mieszkańcy Polski nie zobaczą samego zaćmienia, gdyż będzie ono widoczne głównie w Ameryce Północnej przez około godzinę. Mimo to sama pełnia będzie doskonale widoczna nad Wisłą, oferując niezapomniane wrażenia.

Etymologia nazwy Robaczy Księżyc

Terminologia związana z tym zjawiskiem, znana jako Worm Moon, wywodzi się bezpośrednio z wierzeń rdzennych plemion Ameryki Północnej. Marzec to czas, kiedy gleba zaczyna odmarzać, a na powierzchni pojawiają się dżdżownice, co od wieków uznawano za niezbity dowód na budzenie się przyrody do życia. Właśnie od tych obserwacji cyklu natury wzięła się nazwa marcowej pełni, zwiastującej nadejście wiosny.

Wpływ pełni księżyca na zdrowie i emocje

Choć środowiska medyczne nie potwierdzają jednoznacznie korelacji między fazami Księżyca a zdrowiem człowieka, wiele osób zgłasza w tym okresie pogorszenie formy. Do najczęstszych dolegliwości należą:

zaburzenia rytmu dobowego oraz problemy z ciągłością snu,

nieuzasadnione rozdrażnienie i gwałtowne zmiany nastroju,

nasilone bóle głowy i obniżona odporność na stres,

kłopoty ze skupieniem uwagi.

Z kolei astrolodzy wskazują, że nadchodząca pełnia będzie wyjątkowo silna przez towarzyszące jej zaćmienie. Według nich jest to idealny moment na porządkowanie spraw życiowych, choć wiąże się to z potęgowaniem silnych emocji.

Idealne warunki do obserwacji tarczy Księżyca

Mimo że kulminacyjny punkt zjawiska przypada na godziny południowe, noc z 2 na 3 marca zapewni spektakularne widoki. Nasz satelita znajdzie się wysoko na nieboskłonie w bliskim sąsiedztwie gwiazdy Regulus, co stworzy doskonałą scenerię dla pasjonatów astrofotografii. Przez całą noc, od wschodu aż po zachód, będziemy mogli podziwiać jasną i niemal idealnie okrągłą tarczę.

Gdzie i jak oglądać Robaczy Księżyc

Najlepszy czas na podziwianie tego zjawiska to noce otaczające datę pełni, czyli z 2 na 3 oraz z 3 na 4 marca. Wówczas Srebrny Glob prezentuje się najbardziej okazale. Kluczem do udanych obserwacji jest ucieczka od miejskiej łuny świetlnej, ponieważ ciemne niebo pozwala dostrzec więcej detali na powierzchni satelity. Warto udać się na obrzeża aglomeracji, leśne polany lub w pobliże zbiorników wodnych. Do wykonania ostrych zdjęć niezbędne będzie stabilne oparcie lub statyw, zwłaszcza przy dłuższym naświetlaniu. Należy jednak pamiętać o sprawdzeniu prognozy pogody, gdyż gęste zachmurzenie może całkowicie uniemożliwić obserwację.

Symboliczne pożegnanie zimy

Pojawienie się Robaczego Księżyca stanowi nie tylko atrakcję wizualną, ale również wyraźny sygnał ustępowania zimowej aury. Wraz z budzącym się życie w glebie, przyroda rozpoczyna nowy cykl wegetacyjny. My również, mimo ewentualnego zmęczenia wpływem pełni, zaczynamy z nadzieją wyczekiwać pierwszych oznak wiosny.

