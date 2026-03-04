Mgły opanują Polskę. Pogodny dzień, ale mróz w nocy. Pogoda IMGW na czwartek 5.03

Mglisty poranek, słoneczne popołudnie – taka pogoda w czwartek 5.03.2026

W czwartek 5 marca 2026 roku pogoda w Polsce będzie zmienna – od mglistego poranka po słoneczne popołudnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7°C do 11°C, a wiatr będzie przeważnie słaby.

Noc z czwartku na piątek przyniesie przymrozki, miejscami nawet do -7°C, ale niebo będzie bezchmurne.

Sprawdź, w których regionach Polski czeka Cię najniższa temperatura i czy musisz przygotować się na mgły!

Jak informuje IMGW, czwartek przyniesie zróżnicowane warunki pogodowe. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, w ich zasięgu zachmurzenie duże. Na szczęście, w ciągu dnia sytuacja powinna się poprawić.

Temperatura maksymalna od 7°C nad morzem, na północnym wschodzie, lokalnie w centrum oraz na obszarach podgórskich do 11°C na południu i zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr będzie słaby, na wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze północno-zachodni i zachodni.

Noc z przymrozkami, ale bezchmurna

Noc z czwartku na piątek (5/6 marca 2026) zapowiada się bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie może być umiarkowane, a na obszarach występowania mgieł – duże. Miejscami w centrum kraju mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Jak podają eksperci z IMGW, temperatura minimalna wyniesie od -5°C miejscami na południowym wschodzie i -4°C na Suwalszczyźnie, na przeważającym obszarze kraju od -3°C do -1°C, jedynie nad samym morzem około 0°C. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie termometry mogą wskazać od -7°C do -6°C. Wiatr słaby, we wschodniej połowie kraju północno-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze zmienny z przewagą południowego i południowo-wschodniego.