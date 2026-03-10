Pogoda na środę. Deszcz zmąci spokój, a tutaj nawet 18 stopni

Wiosna w pełni, choć deszcz da o sobie znać - tak w skrócie wygląda prognoza IMGW na środę, 11 marca 2026 roku. Synoptycy wskazują na ciepły dzień, choć w nocy trzeba się liczyć z przygruntowymi przymrozkami.

Najcieplej będzie na południu Polski, w całym kraju temperatury maksymalne będą dwucyfrowe. Parasole powinny się przydać w województwie zachodniopomorskim i przy granicy z Niemcami.

Szczegóły pogody na środę omawiamy poniżej!

Prognoza IMGW na noc z 10 na 11 marca

Przed nami spokojna noc, choć lokalnie temperatury mogą być minimalnie na minusie. Eksperci nie spodziewają się gwałtownych zjawisk atmosferycznych! W prognozie IMGW na noc z 10 na 11 marca widzimy:

Miejscami na południu, centrum i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, w obszarze górskim miejscami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W szczytowych partiach Karpat porywy do 70 km/h.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 1 do 4 stopni, na północy miejscami przygruntowe przymrozki do -2 stopni Celsjusza. Cieplej miejscami na południu, w zasięgu wiatru halnego od 5 do 7 stopni. W rejonach podgórskich około zera, w kotlinach górskich Karpat miejscami -4°C.

Jaka będzie pogoda w środę, 11 marca 2026?

W środku tygodnia towarzyszyć nam będzie ładna pogoda, jedynie na zachodzie deszcz może skutecznie zniechęcić do spacerów. - W ciągu dnia na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W zachodniej części kraju miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w zachodniej i południowej części kraju porywisty - wylicza IMGW w prognozie na 11 marca.

Prognozowane temperatury maksymalne:

Suwałki, Białystok - 14-15°C

Koszalin - 15°C

Kielce - 15°C

Warszawa, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Łódź - 16°C

Wrocław, Opole, Katowice - 17°C

Kraków - 18°C

Pogoda wyraźnie popsuje się w czwartek, 12 marca. Pojawią się burze, eksperci prognozują również konkretniejsze opady deszczu.

