Kiedy koniec zimy? Prognoza IMGW. Wiadomo, kiedy zdejmiemy czapki i szaliki

Koniec stycznia i początek lutego nadal z zimowym akcentem

Zgodnie z prognozą IMGW, w tygodniu od 26 stycznia do 1 lutego średnie temperatury maksymalne w większości regionów kraju utrzymują się w pobliżu 0°C lub poniżej zera. Najchłodniej jest na północnym wschodzie, gdzie wartości w ciągu dnia spadają nawet do -4°C. Na południu i zachodzie notuje się nieco wyższe temperatury, miejscami do 1–2°C.

Noce w tym okresie są wyraźnie mroźne. Średnie temperatury minimalne w wielu regionach spadają do -4°C, -5°C, a lokalnie nawet do -8°C. To oznacza, że zimowa aura wciąż dominuje, szczególnie nocami.

Początek lutego z lekkim ociepleniem

Prognoza na 2–8 lutego wskazuje na wyraźne, choć umiarkowane ocieplenie. Średnie temperatury maksymalne w wielu częściach kraju osiągają 2–3°C, a w centrum i na południu miejscami utrzymują się powyżej zera przez większość dni.

Temperatury minimalne również rosną. W wielu regionach nocami notowane są wartości w okolicach -1°C do 0°C, a lokalnie pojawiają się nawet dodatnie temperatury minimalne. Oznacza to słabsze mrozy i coraz częstsze odwilże.

Połowa lutego z wahaniami temperatur

W tygodniu 9–15 lutego prognozy IMGW wskazują na ponowne ochłodzenie, zwłaszcza nocami. Średnie temperatury minimalne spadają do -3°C, -4°C, a na południu i wschodzie lokalnie nawet do -7°C.

W ciągu dnia temperatury maksymalne najczęściej mieszczą się w przedziale 0–2°C, choć na północnym wschodzie nadal możliwe są wartości lekko ujemne. To okres przejściowy, w którym zima wciąż zaznacza swoją obecność, ale bez silnych, długotrwałych mrozów.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe

Druga połowa lutego coraz bardziej wiosenna

Wyraźna zmiana widoczna jest w prognozie na 16–22 lutego. Średnie temperatury maksymalne w dużej części kraju osiągają 2–4°C, a na zachodzie i południu lokalnie nawet 5°C. Temperatury minimalne w nocy coraz częściej oscylują w okolicach -1°C do -2°C.

To moment, w którym zima zaczyna wyraźnie tracić swoją dominację, a dodatnie temperatury w ciągu dnia stają się normą.

Koniec lutego i początek marca – symboliczne pożegnanie zimy?

Najcieplejszy okres w prognozie obejmuje 23 lutego – 1 marca. Według danych IMGW średnie temperatury maksymalne w wielu regionach kraju wynoszą 4–6°C, a lokalnie sięgają nawet 6°C. Noce również są znacznie łagodniejsze. W większości kraju średnie temperatury minimalne utrzymują się w pobliżu 0°C, a spadki poniżej -2°C stają się rzadkością. Taki rozkład temperatur sugeruje, że końcówka lutego może przynieść wyraźne oznaki przedwiośnia.

Kiedy faktycznie koniec zimy?

Długoterminowa prognoza IMGW nie wskazuje na gwałtowne, jednorazowe zakończenie zimy. Zamiast tego widoczny jest stopniowy proces ocieplania, z możliwymi krótkimi epizodami chłodu jeszcze w lutym. Najbardziej prawdopodobny moment trwałego odejścia zimowej aury przypada na przełom lutego i marca, kiedy dodatnie temperatury w dzień i noc stają się dominujące.