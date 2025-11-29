Najzimniejsze miejsca w Polsce. Mróz jak na Syberii. Jak oni to wytrzymali?!

Ekstremalne zimno w Polsce. Mrozy jak na Syberii

W Polsce 1 grudnia rozpoczyna się meteorologiczna zima. Kalendarzowa zima zaczyna się 22 grudnia. Jakby nie patrzeć, przed nami najzimniejszy czas w roku. Dwucyfrowe temperatury „na plusie” będą anomalią, a żeby poczuć gorąco, trzeba będzie wyjechać na zagraniczne wakacje.

Od kilkunastu lat zimy w Polsce nie są tak ostre jak przed laty. Zdarzają się oczywiście śnieżyce, tęgie mrozy i paraliże komunikacyjne, spowodowane fatalną pogodą. W ubiegłym wieku zimy naprawdę potrafiły dać się Polakom we znaki. Mróz sięgający -30°C w styczniu lub lutym nikogo nie dziwił. Z naszej galerii dowiecie się, jakie były najzimniejsze miasta w kraju. Termometry w tych miejscowościach wskazywały wartości rodem z Syberii.

Zastrzegamy jednak, że ranking w naszej galerii nie jest zestawieniem najniższych temperatur w historii Polski. Dla przypomnienia, krajowy rekord zimna to -41,13°C. Najniższa temperatura w Polsce została odnotowana w Litworowym Kotle w Tatrach.

