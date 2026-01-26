To nie koniec szklanki na drogach! Zapowiadają kolejne pogodowe perturbacje

Nowa prognoza IMGW: Noc z poniedziałku na wtorek, 26/27 stycznia

Opady marznące, gołoledź, trudne warunki na drogach, utrudnienia komunikacyjne - te określenia dominowały w poniedziałkowych materiałach o pogodzie w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że 27 stycznia zima ponownie pokaże groźne oblicze. Już w prognozie IMGW na noc z poniedziałku na wtorek widać "szklankę" na drogach i chodnikach. Gdzie będzie najgorzej?

Na zachodzie kraju miejscami opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie kraju i miejscami w centrum opady deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki, miejscami marznące i powodujące gołoledź.

Na północy kraju opady mieszane deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź. Miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m, lokalnie marznące.

Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -4 stopni do zera, miejscami na południowym wschodzie kraju około 1 stopnia. Na zachodzie kraju spadek temperatury poniżej 0 stopni powodować będzie miejscami oblodzenie dróg.

Pogoda na jutro: We wtorek kolejna porcja opadów

Przed nami kolejny trudny dzień pod względem pogodowym. We wtorek, na zachodzie, miejscami na północy oraz w centrum kraju miejscami pojawią się opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź.

- Na Pomorzu wschodnim miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Miejscami na północy i wschodzie kraju silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów - alarmuje IMGW w prognozie na 27 stycznia. Ponawiamy apele o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu.

Najzimniej będzie na Podlasiu, gdzie temperatury maksymalne nie będą plusowe. Znacznie lepiej wyglądają prognozy dla Małopolski i Śląska, gdzie termometry pokażą 4, a lokalnie nawet 5 stopni. Na południowym wschodzie kraju temperatury odczuwalne obniży umiarkowany, miejscami porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na bieżąco aktualizuje swoje ostrzeżenia. Warto śledzić również lokalne komunikaty meteo.

⚠️ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW🟡 Roztopy odwilż, topnienie śniegu, deszcz do 10 mm🟠 Opady marznące - marznący deszcz i mżawka, gołoledź🟡 Oblodzenie – ślisko na drogach i chodnikach🟡 Gęsta mgła ⏰ Ostrzeżenia obowiązują 25–27.01👉 https://t.co/p9ugikiohs #IMGW pic.twitter.com/iAjWz5xTmq— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 26, 2026

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Następne pytanie