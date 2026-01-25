Śnieżyce i opady marznące atakują. W tych regionach będzie najgorzej

Najnowsza prognoza i ostrzeżenia IMGW na noc z 25 na 26 stycznia

Od niedzieli (25 stycznia) w Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gołoledzią. Trudniejsza sytuacja jest na północy, północnym wschodzie, zachodzie i w centrum kraju. Na mapie IMGW pojawił się pomarańczowy kolor. Drogi i chodniki w wielu miejscach są śliskie, więc wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Trudne warunki będą z Polakami również w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Najbliższa noc nie będzie łatwa. Warunki atmosferyczne mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne. Oto szczegóły prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na noc z 25 na 26 stycznia:

Na południu okresami słabe opady deszczu, jedynie wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 m. W pasie od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę opady deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź, jedynie początkowo, głównie na zachodzie, miejscami opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na zachodzie okresami opady o umiarkowanym natężeniu.

Na północy i północnym wschodzie kraju opady śniegu od południa przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoledź; okresami na północnym zachodzie i północy opady będą o umiarkowanym natężeniu

Temperatura minimalna od -10 do -7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i około -6 stopni na Pomorzu Gdańskim, od -3 do -1 stopnia w pasie od Pomorza Zachodniego po południe Lubelszczyzny, od 0°C do 3°C na południu kraju. Lokalnie w rejonie Sudetów spadek do około -1 stopnia i możliwe oblodzenie dróg.

W pasie nadmorskim wiatr do 55 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek: Opady marznące i mróz również w ciągu dnia

W poniedziałek na Podlasiu utrzyma się całodobowy mróz. Nie uwolnimy się również od opadów marznących. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tego niebezpiecznego zjawiska IMGW przewiduje dla województw:

podlaskiego

warmińsko-mazurskiego

pomorskiego

zachodniopomorskiego

mazowieckiego

- Na północy i północnym wschodzie kraju opady deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu oraz deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź. Opady marznące miejscami będą o umiarkowanym natężeniu. Miejscami, głównie na wschodzie i północy kraju, silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - wylicza i ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek, na konkretne ocieplenie powinni być przygotowani mieszkańcy południowych, południowo wschodnich i południowo zachodnich rejonów Polski. Na Śląsku temperatury maksymalne podskoczą do 7 stopni Celsjusza, a na 5 "kresek" powyżej zera mogą liczyć mieszkańcy oraz goście Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Podkarpacia i Małopolski.

Prognozy i ostrzeżenia pogodowe będziemy aktualizować w "Super Expressie".

