Ekstremalny mróz w Polsce. Eksperci ostrzegają jeszcze przed jednym. Tutaj będzie najgorzej

Agnieszka Przystaś
2026-01-30 14:18

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował najnowszą prognozę pogody na 31 stycznia. Synoptycy przewidują mroźny dzień, a to nie wszytsko! Co czeka nas ostatniego dnia stycznia?

Intensywne opady śniegu i mróz

Autor: Tainar/ Shutterstock Intensywne opady śniegu i mróz / zdjęcie ilustracyjne
  • Ostatni dzień stycznia 2026 przyniesie mroźną pogodę z temperaturami do -12°C w dzień i -24°C w nocy.
  • Spodziewane są opady śniegu na zachodzie i południu oraz porywisty wiatr, zwłaszcza w górach.
  • Zimne powietrze i silny wiatr mogą spowodować zawieje śnieżne. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej!

Pogoda na ostatni dzień stycznia

Jaka pogoda czeka nas w sobotę, 31 stycznia 2026? Jak wynika z ustaleń ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w dzień na zachodzie i południu zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na południu i zachodzie miejscami niewykluczone słabe opady śniegu. Będzie zimno! Temperatura w dzień spadnie nawet do -12°C.

 Temperatura maksymalna od -12°C; -10°C na północy i północnym wschodzie, około -8°C w centrum, do -3°C; -2°C na południowym zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr będzie wiał nawet 55 km/h. Gdzie będzie najgorzej?

Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, na zachodzie i nad morzem miejscami w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich. Wysoko w Bieszczadach wiatr w porywach do 55 km/h; wysoko w górach porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMGW.

Noc z soboty na niedzielę (31 stycznia/1 lutego 2026)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (31 stycznia/1 lutego 2026) na południu i zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie słabe zanikające opady śniegu, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Za oknami nawet -24°C!

Temperatura minimalna od -22°C; -20°C na północnym wschodzie, około -17°C w centrum, do -7°C na krańcach południowo-zachodnich; na krańcach północno-wschodnich możliwe lokalne spadki temperatury do -24°C - podają eksperci.

Wiatr umiarkowany i chwilami porywisty, przeważnie wschodni. Wysoko w Bieszczadach wiatr w porywach do 55 km/h; wysoko w górach porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

