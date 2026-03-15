Pogoda na poniedziałek: Burze i duże różnice w temperaturach to nie wszystko

Połowa marca już za nami, powoli sprawdzamy prognozę pogody na Wielkanoc. Zanim jednak przyjdą święta, czekają nas przygotowania. W jakich warunkach? Pogoda na poniedziałek (16.03.2026) nie wygląda najlepiej.

Synoptycy z IMGW wskazują na burze, opady deszczu i porywisty wiatr. Na zachodzie będzie chłodno, za to na południowym wschodzie temperatury powinny przypaść do gustu mieszkańcom.

Najnowszą prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawiamy poniżej.

IMGW: Noc z niedzieli na poniedziałek z deszczem ze śniegiem

Noc z 15 na 16 marca będzie spokojna tylko na południowym wschodzie i wschodzie kraju. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Na Pomorzu możliwy również deszczu ze śniegiem. Miejscami na północy suma opadów około 10 mm - podaje IMGW w synoptycznej prognozie na najbliższą noc.

W górach spadnie śnieg, miejscami przyrost pokrywy do 5 cm. Kierowcy powinni uważać na drogach i zachować ostrożność. - Miejscami silne zamglenia, lokalnie na północy i południowym wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - alarmuje Instytut.

Temperatura od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 5 w centrum kraju. Nad ranem w wielu regionach konieczne będzie skrobanie szyb samochodów. Warto wziąć to pod uwagę przy wyjeździe do pracy lub szkoły.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 16 marca 2026?

Początek tygodnia nie będzie spokojny. Podobnie jak w nocy, najmniej chmur będzie na krańcach wschodnich. Dla pozostałych rejonów Polski IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu.

- Lokalnie na wschodzie w drugiej połowie dnia również burze. W Sudetach i na szczytach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południu i zachodzie kraju oraz w zasięgu burz porywisty wiatr - alarmują synoptycy z Instytutu w prognozie synoptycznej na 16 marca.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Szczecin - 7°C

Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Łódź - 8°C

Zielona Góra - 9°C

Poznań, Toruń, Bydgoszcz - 10°C

Wrocław, Katowice - 11°C

Suwałki, Białystok, Opole - 12°C

Warszawa, Lublin, Kielce - 13°C

Kraków - 14°C

Rzeszów - 16°C

