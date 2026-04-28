-5 stopni i chłód w ciągu dnia! Pogoda da nam popalić przed majówką

Oto najnowsza prognoza pogody dla Polski

Kwiecień ma się ku końcowi, a pogoda wciąż płata figle. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy w najnowszej prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na noc z 28 na 29 kwietnia synoptycy zapowiadają:

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie i wschodzie lokalnie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu, głównie początkowo.

Wiatr słaby, jedynie na Warmii, Mazurach i w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami umiarkowany i porywisty, przeważnie z kierunków północnych.

Temperaturę minimalną od -3°C do 1°C, chłodniej lokalnie w kotlinach karpackich i na północy, około -5°C.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 29 kwietnia

To nie będzie w pełni spokojny dzień, a w niektórych regionach swoje zrobi nieprzyjemny chłód. Na środek tygodnia IMGW zapowiada zachmurzenie małe i umiarkowane, od godzin przedpołudniowych okresami wzrastające od dużego. - Na północy i we wschodniej połowie kraju z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - wylicza Instytut w prognozie synoptycznej na 29 kwietnia.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 7°C na północnym wschodzie, miejscami na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10°C; 12°C na przeważającym obszarze kraju, do 14 - 15 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich.

Prognozowane temperatury dla największych miast Polski:

Suwałki, Lublin - 8°C

Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Kielce - 9°C

Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Opole - 10°C

Koszalin - 11°C

Poznań, Wrocław, Zielona Góra - 12°C

Gorzów Wielkopolski - 13°C

Szczecin - 14°C

