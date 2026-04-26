Zapowiadają deszcz ze śniegiem! Pogoda zakłóci przygotowania do majówki

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Końcówka weekendu nie była spokojna. Polakom dał się we znaki m.in. silny wiatr. Nic więc dziwnego, że wielu rodaków z niepokojem patrzyło na prognozę pogody na początek przyszłego tygodnia. Na noc z niedzieli na poniedziałek IMGW zapowiada:

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie okresami duże i tam wieczorem możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Temperaturę minimalną od -5 stopni Celsjusza na Podhalu i -3 stopni na wschodzie oraz lokalnie w centrum, do 0°C, 2°C na południowym zachodzie i zachodzie oraz 4°C miejscami nad morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej i początkowo na północnym wschodzie dość silny, nad morzem porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Beskidach oraz Bieszczadach początkowo porywy wiatru do 60 km/h.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na poniedziałek, 27 kwietnia

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

- Tylko na Suwalszczyźnie oraz Mazurach okresami zachmurzenie duże i tam miejscami przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Miejscami na południu Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, północno-zachodni - wyliczają synoptycy z IMGW.

Prognozowane temperatury maksymalne dla dużych miast na 27.04.2026:

Suwałki - 9 stopni

Olsztyn - 10 stopni

Białystok, Gdańsk - 11 stopni

Koszalin - 12 stopni

Toruń, Bydgoszcz i Łódź - 13 stopni

Warszawa, Kielce, Rzeszów, Lublin, Opole, Wrocław, Szczecin - 14 stopni

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Katowice, Kraków - 15 stopni

Dominować będzie przyjemna, wiosenna pogoda, ale w kilku rejonach przydadzą się parasole. Największe prawdopodobieństwo opadów na północnym wschodzie kraju.

