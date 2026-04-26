Zapowiadają deszcz ze śniegiem! Pogoda zakłóci przygotowania do majówki

Konrad Marzec
2026-04-26 14:51

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na poniedziałek (27 kwietnia 2026 r.) dla Polski. Nie wszystkie regiony będą się cieszyć ładnym, wiosennym dniem. Eksperci zapowiadają m.in. deszcz ze śniegiem i porywisty wiatr. Sprawdź najnowszą pogodę na jutro, 27.04.2026 i dowiedz się, gdzie będzie najgorzej.

i

Autor: CC Unsplash.com / Licencja Creative Commons / Zdjęcie ilustracyjne/ Creative Commons

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Końcówka weekendu nie była spokojna. Polakom dał się we znaki m.in. silny wiatr. Nic więc dziwnego, że wielu rodaków z niepokojem patrzyło na prognozę pogody na początek przyszłego tygodnia. Na noc z niedzieli na poniedziałek IMGW zapowiada:

  • Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie okresami duże i tam wieczorem możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.
  • Temperaturę minimalną od -5 stopni Celsjusza na Podhalu i -3 stopni na wschodzie oraz lokalnie w centrum, do 0°C, 2°C na południowym zachodzie i zachodzie oraz 4°C miejscami nad morzem.
  • Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej i początkowo na północnym wschodzie dość silny, nad morzem porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Beskidach oraz Bieszczadach początkowo porywy wiatru do 60 km/h.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na poniedziałek, 27 kwietnia

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

- Tylko na Suwalszczyźnie oraz Mazurach okresami zachmurzenie duże i tam miejscami przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Miejscami na południu Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, północno-zachodni - wyliczają synoptycy z IMGW. 

Prognozowane temperatury maksymalne dla dużych miast na 27.04.2026:

  • Suwałki - 9 stopni
  • Olsztyn - 10 stopni
  • Białystok, Gdańsk - 11 stopni
  • Koszalin - 12 stopni
  • Toruń, Bydgoszcz i Łódź - 13 stopni
  • Warszawa, Kielce, Rzeszów, Lublin, Opole, Wrocław, Szczecin - 14 stopni
  • Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Katowice, Kraków - 15 stopni

Dominować będzie przyjemna, wiosenna pogoda, ale w kilku rejonach przydadzą się parasole. Największe prawdopodobieństwo opadów na północnym wschodzie kraju.

