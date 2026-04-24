Gorące zaskoczenie dla Polaków! Oni poczują lato. Równolegle uderzy wichura

Konrad Marzec
2026-04-24 17:08

IMGW przekazał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na sobotę (25 kwietnia 2026 r.) dla Polski. Eksperci przewidują m.in. temperatury maksymalne na poziomie 21 stopni Celsjusza i bardzo silny wiatr. Które regiony są najbardziej narażone na groźne zjawiska meteorologiczne? Sprawdź pogodę na jutro i dowiedz się, gdzie szykuje się uderzenie gorąca.

Wichury woj. lubelskie

Autor: Jacek Werner

Nowa prognoza pogody dla Polski. Noc z 24 na 25 kwietnia

Skoro w sobotę ma być tak ciepło, to czemu w nocy pojawią się przymrozki? Takie są uroki miesiąca kwietnia. W najnowszej synoptycznej prognozie IMGW na noc z piątku na sobotę widzimy:

  • Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu, a na północy silne zamglenia.
  • Temperatura minimalna na północnym wschodzie od 0°C do 2 stopni Celsjusza, z przygruntowymi przymrozkami do -2 stopni, na przeważającym obszarze od 3°C do 6°C, a na zachodzie i południu miejscami do 7°C, 8°C.
  • Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na sobotę, 25 kwietnia

W nowej prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czytamy, że na południu kraju temperatury maksymalne mogą osiągnąć 21 stopni Celsjusza! To już z pewnością jest powiew lata. Są też gorsze wieści. - W północnych województwach po południu miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach w północnej części kraju do 70 km/h, a nad morzem i na Kaszubach chwilami silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach przejściowo do 95 km/h. Na pozostałym obszarze porywy wiatru około 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 65 km/h - wylicza IMGW.

Eksperci z Instytutu opublikowali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia (żółty i pomarańczowy alert) dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują do 26 kwietnia, do godziny 00:00. Możliwe są aktualizacje!

Prognozowane temperatury maksymalne na 25 kwietnia dla dużych miast:

  • Gdańsk, Koszalin - 13°C
  • Olsztyn, Suwałki - 14°C
  • Białystok, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - 16°C
  • Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra - 17°C
  • Warszawa, Łódź, Kielce, Lublin, Rzeszów - 18°C
  • Kraków, Opole, Wrocław - 19°C
  • Katowice - 20°C
