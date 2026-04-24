Gorące zaskoczenie dla Polaków! Oni poczują lato. Równolegle uderzy wichura

Nowa prognoza pogody dla Polski. Noc z 24 na 25 kwietnia

Skoro w sobotę ma być tak ciepło, to czemu w nocy pojawią się przymrozki? Takie są uroki miesiąca kwietnia. W najnowszej synoptycznej prognozie IMGW na noc z piątku na sobotę widzimy:

Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu, a na północy silne zamglenia.

Temperatura minimalna na północnym wschodzie od 0°C do 2 stopni Celsjusza, z przygruntowymi przymrozkami do -2 stopni, na przeważającym obszarze od 3°C do 6°C, a na zachodzie i południu miejscami do 7°C, 8°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na sobotę, 25 kwietnia

W nowej prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czytamy, że na południu kraju temperatury maksymalne mogą osiągnąć 21 stopni Celsjusza! To już z pewnością jest powiew lata. Są też gorsze wieści. - W północnych województwach po południu miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach w północnej części kraju do 70 km/h, a nad morzem i na Kaszubach chwilami silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach przejściowo do 95 km/h. Na pozostałym obszarze porywy wiatru około 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 65 km/h - wylicza IMGW.

Eksperci z Instytutu opublikowali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia (żółty i pomarańczowy alert) dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują do 26 kwietnia, do godziny 00:00. Możliwe są aktualizacje!

Prognozowane temperatury maksymalne na 25 kwietnia dla dużych miast:

Gdańsk, Koszalin - 13°C

Olsztyn, Suwałki - 14°C

Białystok, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - 16°C

Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra - 17°C

Warszawa, Łódź, Kielce, Lublin, Rzeszów - 18°C

Kraków, Opole, Wrocław - 19°C

Katowice - 20°C