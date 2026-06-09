Totalna zmiana w pogodzie. Wielu Polaków jeszcze się nie przygotowało

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-09 16:00

W prognozie synoptycznej IMGW na środę (10 czerwca 2026 r.) widać wyraźne ochłodzenie i deszcze w Polsce. Są wyraźne zmiany względem początku tygodnia. Parasole nadal będą potrzebne, ale burz powinno być mniej niż we wtorek. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i które województwa powinny się przygotować na trudne warunki.

Ciemne chmury w prognozie pogody

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Autor: Unsplash.com Ciemne chmury w prognozie pogody

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Wtorek przyniósł wiele niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych w naszym kraju. Z najnowszej prognozy IMGW na środę (10 czerwca 2026 r.) wynika, że będzie nieco spokojniej, choć parasole nadal będą widoczne. Na noc z wtorku na środę Instytut zapowiada:

  • Okresami opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie również burze. Burze możliwe początkowo również na północy. Opady deszczu miejscami o umiarkowanym lub silnym natężeniu, zwłaszcza na południu i wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju suma opadów od 10 mm do 20 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie od 20 mm do 30 mm.
  • Lokalnie porywisty wiatr. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h, wysoko w Karpatach do 70 km/h. 
  • Temperaturę minimalną od 8-9 stopni miejscami na północy i w rejonach podgórskich, około 11°C w centrum do 16 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich

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Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 10 czerwca

W środku tygodnia słońce częściej będzie przebijało się przez chmury. Niestety, nie uwolnimy się od deszczów i burz, choć będzie ich mniej niż we wtorek. 

- Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. Po południu na zachodzie i północy oraz na krańcach wschodnich miejscami burze. Suma opadów na północy do około 15 mm, na wschodzie i zachodzie do 10 mm - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w synoptycznej prognozie na 10 czerwca.

Podobnie jak w nocy, lokalnie może pojawić się porywisty wiatr, który w trakcie burz osiągnie 60 km/h. Będzie też o wiele chłodniej niż na początku tygodnia.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast: 

  • Kraków, Katowice, Kielce, Opole - 16-17 stopni
  • Łódź, Rzeszów, Suwałki - 18 stopni
  • Lublin, Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Wrocław - 19 stopni
  • Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski - 21-22 stopnie

Prognozy i sytuację burzową będziemy na bieżąco monitorować w "Super Expressie".

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