Znów nadciągają burze i grad! Niemal cała Polska w alertach. Kiedy to się skończy?

Pogoda na czwartek 23 lipca

Zgodnie z najnowszymi prognozami IMGW, czwartek, 23 lipca, upłynie pod znakiem niestabilnej aury. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju spodziewane jest duże zachmurzenie, choć pojawią się także większe przejaśnienia. Głównym zagrożeniem będą przelotne opady deszczu, które miejscami przejdą w intensywne burze, a lokalnie nawet w grad.

Prognozowana suma opadu w wielu miejscach od 10 mm do 20 mm, na północy i wschodzie kraju lokalnie do 30-35 mm – podaje IMGW.

Termometry pokażą w czwartek zróżnicowane wartości. Maksymalna temperatura na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 18°C do 21°C, natomiast na południowym wschodzie może osiągnąć nawet 22°C. Chłodniej będzie miejscami na północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 16°C do 17°C. Należy również przygotować się na silniejszy wiatr. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z porywami dochodzącymi do około 55 km/h, głównie z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu dominować będzie wiatr północno-zachodni i północny. Wyjątkiem będzie północno-wschodnia część kraju, gdzie wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, by po południu stać się słabym i zmiennym.

Podczas burz porywy wiatru mogą być znacznie silniejsze, osiągając prędkość do około 70 km/h. Szczególnie niebezpiecznie będzie w górach: wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą dojść nawet do 90 km/h, a w Tatrach do 65 km/h.

Alerty IMGW

Według prognozy zagrożeń meteo, w czwartek niemal cała Polska objęta zostanie ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed burzami. Oznacza to, że zjawiska atmosferyczne mogą być groźne i stwarzać ryzyko.

Pogoda na jutro. Noc z czwartku na piątek (23/24 lipca 2026)

Noc z czwartku na piątek również nie przyniesie pełnego spokoju. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie także z rozpogodzeniami. Eksperci mówią o przelotnych opadach deszczu, początkowo na wschodzie i północy również burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu i deszczu ze śniegiem!

Prognozowana suma opadu we wschodniej i centralnej części kraju miejscami do 15 mm, a na Pobrzeżu Gdańskim i Kaszubach oraz w Karpatach do 20 mm.

Temperatura minimalna od 9°C w rejonach podgórskich i 10°C miejscami na zachodzie, do 11°C, 13°C na przeważającym obszarze i 16°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na środkowym i wschodnim wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, w północno-wschodniej części kraju z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h.