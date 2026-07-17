Burze nie odpuszczą, a tutaj spadnie ściana deszczu! Miażdżąca prognoza

Najnowsza prognoza pogody

Drugiej połowy lipca nie przywitaliśmy w towarzystwie spokojnej pogody. Już 17 lipca Polacy z wielu rejonów kraju dostali alerty RCB o burzach i silnym wietrze. Potwierdzenie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk znajdujemy w prognozie na noc z piątku na sobotę. IMGW zapowiada:

Postępujące z południowego zachodu na północny-wschód przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, na południu do 50 mm. Na krańcach wschodnich bez opadów.

Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 16°C do 19°C, miejscami w rejonach podgórskich i na Podlasiu 14°C, 15°C. Na Podkarpaciu lokalnie około 20°C (potencjalnie noc tropikalna).

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada sobotę, 18 lipca

W sobotę nie będzie mowy o błogim wypoczynku. Wręcz przeciwnie - trzeba mieć przy sobie parasol, a w wielu rejonach zagrażać nam będą burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazał miejsca, w których będzie najgorzej.

- W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Na zachodzie z upływem dnia opady zanikające. Wysokość opadów w czasie burz na wschodzie do 30 mm, na południowym wschodzie do 40 mm. Lokalnie opady gradu - czytamy w synoptycznej prognozie na 18 lipca.

W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 80 km/h, a na południowym zachodzie 65 km/h. Najtrudniejszej sytuacji pogodowej spodziewamy się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Nieciekawie będzie również na Podlasiu, gdzie może się objawić wspominany wyżej grad.

Dobre wieści dotyczą wartości, które w najbliższych godzinach odczytamy z termometrów. - Temperatura maksymalna od 22°C, 23°C miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26°C w centrum, do 29°C na południowym wschodzie - wyliczają synoptycy z IMGW.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie