Burze, grad, deszcze i jeszcze to. Pogoda będzie bezlitosna. Prognoza mówi sama za siebie

W czwartek 16 lipca 2026 roku przez większość Polski przetoczą się intensywne burze z ulewnym deszczem i lokalnie gradem; jedynie północny wschód kraju ma być spokojniejszy.

Najsilniejsze opady deszczu, od 15 mm do 35 mm, spodziewane są na zachodzie, w centrum i na południu kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 25°C do 30°C, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć około 75 km/h.

W nocy z czwartku na piątek burze będą zanikać, jednak przelotne opady deszczu utrzymają się w centrum i na południowym wschodzie.

W czwartek 16 lipca 2026 na północnym wschodzie Polski mieszkańcy mogą liczyć na względny spokój, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jednak na pozostałym obszarze Polski sytuacja będzie znacznie bardziej dynamiczna. Synoptycy IMGW przewidują zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a także przelotne opady deszczu oraz burze, które lokalnie mogą być połączone z gradem. Na północy kraju opady będą słabsze i bardziej przelotne, jednak w pozostałych regionach warto zachować szczególną ostrożność.

Prognozowana suma opadów podczas burz na zachodzie, w centrum i południu kraju wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm – podaje IMGW.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia utrzyma się na wysokim poziomie, od 25°C do 30°C, choć na wybrzeżu będzie nieco chłodniej, około 22°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny, jedynie na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do około 75 km/h.

Nocne mgły i zanikające burze. Noc z czwartku na piątek

W nocy sytuacja pogodowa nieco się uspokoi, ale nie wszędzie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północnym wschodzie kraju oraz miejscami na Śląsku bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a początkowo także zanikające burze; prognozowana wysokość opadów do około 10 mm w centrum i na południowym wschodzie.