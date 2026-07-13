Deszcze, uderzenie i burze w 4 województwach! To wszystko jednego dnia

Nowa prognoza pogody dla Polski. Noc z 13 na 14 lipca

Deszcze i burze nie zamierzają się wyprowadzać z naszego kraju. Dowodem zaktualizowana prognoza IMGW na najbliższe godziny. Na noc z poniedziałku na wtorek (13/14 lipca) synoptycy zapowiadają:

Lokalnie zanikające, przelotne opady deszczu; na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie burze mogące utrzymywać się przez całą noc. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na północnym wschodzie i do 30 mm na południowym wschodzie kraju.

W rejonie burz porywy wiatru do około 60 km/h. Na wschodzie i północy wiatr umiarkowany.

Temperaturę minimalną od 14 do 18 stopni, w rejonie podgórskim Karpat miejscami 11 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek

Kolejny dzień nie przyniesie pogodowego przełomu. Lokalnie będzie bardzo ciepło, ale kurtki i parasole nadal będą potrzebne. - Na północnym zachodzie kraju początkowo możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze oraz grad. Prognozowana wysokość opadów do około 15 mm na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju, do 30 mm na południowym wschodzie - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w synoptycznej prognozie na 14 lipca.

Z mapy IMGW wynika, że największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz przewiduje się dla województw:

lubelskiego

śląskiego

opolskiego

małopolskiego

W trakcie burz i w górach porywy wiatru mogą osiągnąć 65 km/h. Prognozowane temperatury maksymalne zaczynają się od 21 stopni w Gdańsku i okolicach, do nawet 28°C w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie. W całym kraju będzie bardzo ciepło, lokalnie gorąco. IMGW wskazuje, że na upał trzeba będzie poczekać przynajmniej do 15 lipca.

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