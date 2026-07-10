Kiedy wrócą upały i lato z dominacją słońca? Konkretna data

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-10 14:33

Kiedy wrócą upały do Polski? Wielbiciele wysokich temperatur nerwowo spoglądają za okna. Początek lipca przyniósł mnóstwo opadów deszczu, burze i jesienne wartości na termometrach. Czy jest szansa na przełom? W prognozach widać konkretną datę. Sprawdź, jaka będzie pogoda w Polsce i kiedy będzie można schować kurtkę do szafy.

Kobieta w kapeluszu siedzi przy basenie w pełnym słońcu. O dacie powrotu upałów przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Kiedy wrócą upały i lato pełne słońca? Konkretna data w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Kiedy wrócą upały i lato z prawdziwego zdarzenia?

Wielu Polaków zaplanowało urlop na początek lipca. Niestety, zamiast błogiego wypoczynku nad morzem, trzeba było się chronić przed deszczem, silnym wiatrem, a nawet burzą. Co więcej - w ostatnich dniach wyraźne pogorszyły się prognozy na weekend (11-12 lipca). W poszukiwaniu dominacji słońca, upałów i gorącego lata udaliśmy się aż do 15 lipca. Z prognozy średnioterminowej IMGW wynika, że w środę temperatury maksymalne we wszystkich województwach przekroczą 22 stopnie, a na zachodzie będziemy blisko 30-stki. Opady deszczu spodziewane są we wschodnich województwach.

Jeszcze lepiej wygląda prognoza na 16 lipca. Czwartek w całym kraju będzie gorący, a na Zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem i województwie lubuskim zbliżamy się do granicy upałów. Gorące lato powróci i rozgości się na dobre. Kolejny weekend to już afrykańskie warunki, z temperaturą maksymalną do 35 stopni na zachodzie Polski. Model ECMWF pokazuje 33-35 stopni w województwach:

  • wielkopolskim
  • lubuskim
  • dolnośląskim
  • zachodniopomorskim
  • opolskim

Prognoza długoterminowa na sierpień 2026

Wielbiciele gorącego lata powinni się szykować na sierpień. Z prognoz długoterminowych, które pokazuje w swoim serwisie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że lato opanuje Polskę. 

- Na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - czytamy w eksperymentalnej prognozie pogody na sierpień 2026 roku.

Jeżeli lubicie opalanie na plaży, to zaplanowanie wakacji na Pomorzu na sierpień jest dobrym pomysłem. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

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