Upały powracają! Podali konkretną datę. Eksplozja gorąca w Polsce

Upały powrócą do Polski. Nowa prognoza pogody

Pierwsza dekada lipca 2026 roku nie przyniosła dominacji lata. W wielu rejonach naszego kraju Polacy mierzyli się z opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Niektórzy zdążyli zatęsknić za upałami i opalaniem na plaży. Jeśli wśród nich są nasi czytelnicy, to ucieszą się z nowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Analiza modeli ECMWF jest optymistyczna dla wielbicieli wysokich temperatur. Już w poniedziałek (13 lipca) temperatury maksymalne w całym kraju powinny przekroczyć 20 stopni, a na zachodzie termometry pokażą nawet 26-27°C. Kolejne dni to już zapowiadany w tytule powrót upałów.

Jaka będzie pogoda w drugiej połowie lipca? Jest data powrotu upałów

Już 13 lipca jest szansa na 30 stopni przy granicy z Niemcami. Dzień później granica upałów może zostać przekroczona w województwach:

lubuskim

wielkopolskim

dolnośląskim

opolskim

zachodniopomorskim

16 i 17 lipca to już dominacja gorąca. Model ECMWF pokazuje 30-32 stopni w kilkunastu województwach. Na północy kraju termometry pokażą 27-28 stopni, więc szykują się idealne warunki do odpoczynku nad morzem.

A co z opadami? Na ten moment wszystko wskazuje na to, że w połowie lipca zrobi się o wiele spokojniej niż to było na początku miesiąca. Opady deszczu mogą popsuć nastroje mieszkańcom wschodnich województw, ale eksperci nie spodziewają się gwałtownych burz, czy wichur.

Prognoza długoterminowa na sierpień 2026

Wielu Polaków zaplanowało dłuższy urlop na sierpień. Na ten moment nic nie wskazuje na popsute plany przez warunki pogodowe. Prognozy długoterminowe w przeważającej części napawają optymizmem.

- Na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - podaje IMGW.

Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe dają tylko ogólny zarys. Analizy meteorologów aktualizujemy codziennie w serwisach "Super Expressu".

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