Wichury do 120 km/h i burze to nie wszystko! Zapowiadają pogodowy koszmar

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-07 16:11

IMGW podał synoptyczną prognozę pogody na środę (8 lipca 2026 r.) dla Polski. Z analizy ekspertów Instytutu nie wynika zbyt wiele dobrego. Polacy zmierzą się z kolejną porcją burz i opadów deszczu. Lokalnie porywy wiatru mogą osiągać 120 km/h. Gdzie będzie najgorzej? Szczegóły omawiamy w artykule.

Ciemne, burzowe chmury nad morzem, przez które przebija się słońce. O pogodowym koszmarze przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Chmury burzowe w prognozie pogody

Prognoza na noc z wtorku na środę, 7/8 lipca

Już 7 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizował prognozy, związane z wichurami. W północnej Polsce obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Tymczasem w nocy z 7 na 8 lipca... nie będzie spokojniej. IMGW zapowiada:

  • Przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie kraju oraz na wschodnim wybrzeżu miejscami burze. Wysokość opadów przeważnie do 15 mm, na północnym wschodzie oraz miejscami na południu do 20 mm, w czasie burz na południowym wschodzie do 35 mm.
  • Wiatr umiarkowany i dość silny, po północy miejscami silny do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, nad ranem na północnym wschodzie porywy około 70 km/h, na wybrzeżu silny i bardzo silny do 70 km/h, w porywach do 115 km/h, a w rejonie Półwyspu Helskiego i Zalewu Wiślanego do 120 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 130 km/h, w Karpatach do 80 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 9°C na Suwalszczyźnie, około 11°C w centrum do 15°C na południowym wschodzie oraz nad morzem.

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Jaka będzie jutro pogoda? IMGW o środzie, 8 lipca

Silny wiatr, opady deszczu i kolejna porcja burz - prognozy na środek tygodnia nie rozpieszczają Polaków. Warunki atmosferyczne na pewno popsują wakacyjne plany nad morzem, a na wschodzie nie będzie dużo lepiej.

- Miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Suma opadów na północnym wschodzie do około 30 mm. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie okresami silny do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 km/h na wybrzeżu zachodnim do 70 km/h w części wschodniej, w porywach do 85 km/h na zachodzie do 120 km/h w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr po południu będzie stopniowo słabł. W Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 8 lipca.

W najbliższych godzinach warunki atmosferyczne mogą poskutkować utrudnieniami komunikacyjnymi. O szczegółach będziemy informować w lokalnych oddziałach "Super Expressu" i na stronach, poświęconych pogodzie.

Prognozowane temperatury maksymalne na 8 lipca:

  • Suwałki, Białystok - 13 (!) stopni
  • Olsztyn - 16 stopni
  • Gdańsk, Koszalin, Łódź, Kielce - 18 stopni
  • Lublin, Warszawa, Katowice - 19 stopni
  • Kraków, Rzeszów - 20 stopni
  • Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Opole - 21 stopni
  • Zielona Góra, Wrocław, Szczecin - 22 stopnie
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