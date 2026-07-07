Wichury do 120 km/h i burze to nie wszystko! Zapowiadają pogodowy koszmar

Prognoza na noc z wtorku na środę, 7/8 lipca
Już 7 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizował prognozy, związane z wichurami. W północnej Polsce obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Tymczasem w nocy z 7 na 8 lipca... nie będzie spokojniej. IMGW zapowiada:
- Przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie kraju oraz na wschodnim wybrzeżu miejscami burze. Wysokość opadów przeważnie do 15 mm, na północnym wschodzie oraz miejscami na południu do 20 mm, w czasie burz na południowym wschodzie do 35 mm.
- Wiatr umiarkowany i dość silny, po północy miejscami silny do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, nad ranem na północnym wschodzie porywy około 70 km/h, na wybrzeżu silny i bardzo silny do 70 km/h, w porywach do 115 km/h, a w rejonie Półwyspu Helskiego i Zalewu Wiślanego do 120 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 130 km/h, w Karpatach do 80 km/h.
- Temperaturę minimalną od 9°C na Suwalszczyźnie, około 11°C w centrum do 15°C na południowym wschodzie oraz nad morzem.
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Jaka będzie jutro pogoda? IMGW o środzie, 8 lipca
Silny wiatr, opady deszczu i kolejna porcja burz - prognozy na środek tygodnia nie rozpieszczają Polaków. Warunki atmosferyczne na pewno popsują wakacyjne plany nad morzem, a na wschodzie nie będzie dużo lepiej.
- Miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Suma opadów na północnym wschodzie do około 30 mm. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie okresami silny do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 km/h na wybrzeżu zachodnim do 70 km/h w części wschodniej, w porywach do 85 km/h na zachodzie do 120 km/h w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr po południu będzie stopniowo słabł. W Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 8 lipca.
W najbliższych godzinach warunki atmosferyczne mogą poskutkować utrudnieniami komunikacyjnymi. O szczegółach będziemy informować w lokalnych oddziałach "Super Expressu" i na stronach, poświęconych pogodzie.
Prognozowane temperatury maksymalne na 8 lipca:
- Suwałki, Białystok - 13 (!) stopni
- Olsztyn - 16 stopni
- Gdańsk, Koszalin, Łódź, Kielce - 18 stopni
- Lublin, Warszawa, Katowice - 19 stopni
- Kraków, Rzeszów - 20 stopni
- Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Opole - 21 stopni
- Zielona Góra, Wrocław, Szczecin - 22 stopnie