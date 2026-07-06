Burze i silny wiatr, a tutaj nawet 20 mm deszczu! Nie mają dobrych wieści

Prognoza pogody na noc 6/7 lipca 2026 r.

Nie takiej pogody chcieli Polacy, którzy na początek lipca zaplanowali wakacyjny wypoczynek. Sygnalizowaliśmy już, że IMGW zapowiada regularne opady deszczu i dominację warunków, kojarzonych raczej z jesienią. Potwierdzenie znajdujemy również w prognozie na noc z poniedziałku na wtorek. Instytut wskazuje na:

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Wysokość opadów na północy, w centrum i na wschodzie od 10 mm do 15 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, na pozostałym obszarze porywisty. Wysoko w Sudetach porywy do 100 km/h, w Karpatach do 65 km/h.

Temperaturę minimalną od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 16-17 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek

We wtorek nie należy się spodziewać pogodowego przełomu. Pracujący nie będą zazdrościć urlopowiczom pięknej pogody i wysokich temperatur. - Okresami opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie burze. Miejscami wysokość opadów do 15 mm, w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur do 20 mm - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 7 lipca.

W trakcie burz porywy wiatru będą dochodzić do 70 km/h, a na wybrzeżu do 65 km/h. Wysoko w Sudetach ponownie możemy odnotować prędkość wiatru do 100 km/h. To rzecz jasna wpłynie na temperatury odczuwalne.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Koszalin, Gdańsk, Suwałki, Olsztyn, Białystok - 16-18 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Łódź - 19 stopni

Warszawa, Lublin, Szczecin - 20 stopni

Gorzów Wielkopolski - 21 stopni

Rzeszów, Kraków, Wrocław, Opole, Katowice, Zielona Góra - 23-24 stopnie

Na wyraźną poprawę pogody poczekamy przynajmniej do 12 lipca. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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