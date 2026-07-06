Pogoda psuje plany tysiącom Polaków. Nie ma złudzeń. Zaraz się zacznie

Pogoda popsuje wczasy nad morzem

Początek lipca to dla wielu Polaków miał być beztroskiego wypoczynku. Ten miesiąc kojarzy nam się m.in. z urlopami nad morzem. Tymczasem z najnowszej prognozy pogody, przekazanej m.in. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najbliższe godziny na północy kraju zostaną zdominowane przez nieprzyjemne warunki atmosferyczne.

- W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Na południu lokalnie burze. Miejscami wysokość opadów do 15 mm, w rejonie Pomorza do 20 mm. Na wybrzeżu porywy wiatru do 75 km/h - to fragment z prognozy na wtorek, 7 lipca.

Co więcej - najbliższe dni na północy Polski będą chłodnawe. Do 10 lipca temperatury na Pomorzu mogą nie przekroczyć 20 stopni Celsjusza, więc o opalaniu na plaży nie ma mowy. Przeciwnie, spacerowicze powinni mieć przy sobie parasole, a nawet rozważyć wypoczynek w innych rejonach naszego kraju.

Prognoza na weekend: 12 lipca nastąpi przełom?

Pierwsza część naszego materiału nie była zbyt optymistyczna, więc postanowiliśmy poszukać pogodowego przełomu. Optymistyczne przesłanki pojawiają się w prognozie na niedzielę, 12 lipca. Wówczas temperatury nad morzem podskoczą do 23-24 stopni Celsjusza, a deszcz najpewniej weźmie sobie urlop. Jeszcze cieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą nawet 27 stopni. W połowie miesiąca letnie warunki znów przejmą inicjatywę, a blisko granicy z Niemcami jest szansa nawet na 30-stopniowy upał.

Model ECMWF, który służy Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej do analizowania prognozy długoterminowej wskazuje, że druga połowa miesiąca będzie bardzo ciepła. Prognozowana średnia temperatura maksymalna w dniach 20 - 31 lipca to od 21 stopni na północy, do nawet 27 na Podkarpaciu. Jeżeli ten scenariusz wejdzie w życie, to będziemy się cieszyć piękniejszą wersją lata. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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