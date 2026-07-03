Nad polskie morze nadciągają wichury. Dwa stopnie alertów! „Zagrożenie zdrowia i życia”

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Wydano alerty w województwach zachodniopomorskim i pomorskim.

Najniebezpieczniej będzie nad polskim morzem. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze – czytamy.

Jeszcze w czwartek rozesłano też alerty RCB.

Uwaga! W nocy i jutro (3.07) silny wiatr, lokalnie burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.

Co oznacza alert drugiego stopnia?

Jak podaje IMGW, „oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu”.

Pogoda na sobotę 4.07. To nie koniec wichur i burz

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w sobotę 4 lipca w południowo-zachodniej części Polski, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu.

Lokalne burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm – podaje IMGW.

Będzie ciepło, ale odpoczniemy od morderczych upałów - temperatura maksymalna od 19°C do 23°C, nieco chłodniej na Podkarpaciu i obszarach podgórskich, około 17°C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem również silny, około 40 km/h, tam porywy do 70 km/h. W czasie burz możliwe porywy 80 km/h – przestrzegają eksperci.

Również w prognozie zagrożeń meteo widać, że północna część Polski może zostać objęta alertami przestrzegającymi przed silnym wiatrem oraz burzami.