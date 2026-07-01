Wyraźna zmiana w pogodzie. Tego nie było już dawno. Polacy będą w szoku

Nowa prognoza pogody dla Polski

We wstępie wspominaliśmy, że pogoda powinna się nieco uspokoić. Za nim to jednak nastąpi, przed nami noc pełna "wrażeń". Najgorzej wyglądają prognozy dla Podkarpacia, Małopolski, Podlasia i województwa świętokrzyskiego. Na noc z 1 na 2 lipa IMGW zapowiada:

Na wschodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Suma opadów w czasie burz do 50 mm. Na zachodzie miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a nad ranem lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów.

W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h, początkowo lokalnie do 115 km/h.

Temperaturę minimalną od 11-13 stopni na zachodzie i w rejonach podgórskich, około 16°C w centrum, do 20-21 stopni na południowym wschodzie.

Wyraźna zmiana w prognozie na czwartek. Jaka będzie jutro pogoda?

Czas na odpoczynek od upałów? Wszystko na to wskazuje. W najnowszej synoptycznej prognozie widać letnie temperatury, ale nieznośny skwar odpuści Polakom. A co z innymi niebezpiecznymi zjawiskami? - Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze z opadami do 20 mm. Wieczorem na krańcach północno zachodnich w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich, na wschodzie również północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 2 lipca.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 21 stopni nad morzem i na południu, do 27°C na zachodzie Polski. Jeśli chodzi o największe miasta, najniższa temperatura będzie w Rzeszowie (21 stopni), a najwyższa w Zielonej Górze i okolicach - do 27 stopni. Najprzyjemniejsze warunki będą towarzyszyć mieszkańcom i gościom centralnej Polski. 25-26 stopni i bez deszczu - taka pogoda w czwartek zdominuje województwa:

kujawsko-pomorskie

łódzkie

wielkopolskie

mazowieckie

Wszystko wskazuje na to, że w końcówce tygodnia pogoda wyraźnie się uspokoi. W prognozach widać ciepły, choć deszczowy weekend. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie